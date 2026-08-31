川普稱伊朗哈格島被炸成碎片 附AI生成爆炸影片

美國總統川普今天在社群媒體發布一則貼文，稱伊朗的能源樞紐哈格島（Kharg Island）正被炸成碎片，並附上一段由人工智慧（AI）生成的影片。

路透社報導，目前沒有其他證據顯示哈格島正遭受攻擊。由於為非正常辦公時間，白宮與美國戰爭部未立即回應路透社的置評請求。伊朗媒體也未對川普的貼文立即做出回應。

川普在社群媒體上寫道：「哈格島正被炸成碎片！！！總統DJT。」但未提供更多細節。

路透社利用可偵測AI操弄影像的軟體證實，隨附影片中展示的劇烈爆炸場景，極有可能是由人工合成的。

在2月28日美國與以色列發動這場戰爭之前，哈格島負責處理伊朗90%的石油出口。攻擊哈格島將嚴重衝擊伊朗的能源貿易，並對國內經濟造成巨大壓力。

伊朗媒體報導，美國稍早攻擊位於哈格島以東約660公里處的拉拉克島（Larak Island）火箭發射器後，伊朗以襲擊約旦的兩座美軍基地作為回應。

在美伊再度爆發敵對行動前，川普政府過去幾週將政策重心從軍事選項轉移，加大力度以代價高昂的經濟制裁懲罰德黑蘭與其商業夥伴。

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）今天接受路透社訪問時表示，為了對伊朗施壓，美方可能每週都會推出新的二級制裁，初期將以銀行業為重點。

貝森特受訪時說：「我們將從銀行業下手，並且告訴銀行業者，不可以持有伊朗資金，也不能資助這個政權。」

美國28日以涉嫌與伊朗有金融往來為由，對埃及銀行（Banque Misr）阿拉伯聯合大公國分行祭出制裁後，貝森特表示，下一步可能是將某個機構徹底排除在美元金融體系之外。

貝森特在20國集團（G20）財長會議前告訴路透社：「你們接下來每週都會看到更多這類措施。」