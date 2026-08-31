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美伊戰火重燃！美軍空襲荷莫茲海峽小島 伊朗報復攻擊約旦

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
多艘船隻28日在荷莫茲海峽。路透
多艘船隻28日在荷莫茲海峽。路透

美國中央司令部證實30日打擊伊朗拉拉克島，摧毀2具企圖在荷莫茲海峽布設水雷的火箭發射器；伊朗當日隨即發動報復攻擊，朝約旦發射飛彈，遭到攔截。這是美伊偃旗息鼓一個月以來戰火重燃。

紐約時報報導，中央司令部發言人霍金斯（Tim Hawkins）表示，美方觀察到伊朗伊斯蘭革命衛隊正在拉拉克島（Larak Island）準備發射裝有水雷的火箭，企圖將水雷散布至周邊的荷莫茲海峽水域。

中央司令部司令古柏（Brad Cooper）表示，截至上周，美軍已清除伊朗先前在海峽布設的水雷。

一名美國官員告訴CNN，美軍重啟打擊不久後，伊朗隨即向約旦方向發射飛彈，目前尚未傳出擊中目標。

目前美國海軍艦艇、空軍戰機及陸軍直升機正密切監控荷莫茲海峽，並準備攻擊任何威脅通行商船的伊朗部隊。

這是美軍自7月29日以來，首度公開重啟對伊朗的打擊行動。

伊朗革命衛隊透過國營媒體表示，將對這次攻擊「懲罰侵略者」，批評川普政府發動這次攻擊是「戰略上的致命錯誤」。伊朗塔斯尼姆通訊社則報導，美軍空襲造成2人死亡，但這項消息目前尚未獲得獨立證實。

伊朗 約旦 荷莫茲海峽 美國

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