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伊朗最高領袖神隱半年罕見發聲 籲穆斯林共抗美國、以色列

中央社／ 德黑蘭30日綜合外電報導
伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。路透
伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）。路透

伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（Mojtaba Khamenei）今天發表書面訊息，呼籲穆斯林國家，尤其是波灣國家，團結一致對抗「真正的敵人」美國與以色列。

路透社報導，美國與以色列6個月前對伊朗發動空襲，擊斃穆吉塔巴的父親、伊朗前最高領袖哈米尼（Ali Khamenei），穆吉塔巴也在空襲中受傷，自此未曾公開露面。

在伊斯蘭團結週（Islamic Unity Week）慶祝先知穆罕默德誕辰（Prophet Muhammad）之際，穆吉塔巴的Telegram帳號發布了這份書面訊息。

這份書面訊息呼籲穆斯林團結，在各領域展開合作並相互防衛。訊息還表示，任何「有意或無意」造成穆斯林分裂的人，都是在幫助伊斯蘭的敵人。

此外，這份書面訊息還提出疑問，如果穆斯林團結一致，巴勒斯坦人是否還會陷入「如此無助」的局面。

法新社報導，穆吉塔巴在訊息中呼籲，中東地區國家統治者應「認清你們真正的敵人（美國與以色列），了解其計畫，並與之對抗」。

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