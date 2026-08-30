川普稱掌控委國650億桶石油 委代理總統強調握主權

委內瑞拉臨時總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）今天向民眾保證，儘管新協議賦予美國大量開採委國石油的權限，委內瑞拉仍掌握石油資源的控制權。

法新社報導，羅德里格斯在國營電視台播出的演說中表示：「我們必須講清楚，委內瑞拉仍擁有資源的所有權與主權。」近9個月前，前任總統馬杜洛（Nicolas Maduro）遭到美軍推翻。

美國總統川普昨天宣布，美國將掌控委內瑞拉石油儲量中的650億桶，並稱這是「史上最大的石油交易」。

卡拉卡斯當局表示，這項協議包含1000億美元的民間投資，旨在重振這個擁有全球最大已探明石油儲量國家的石油產業。

羅德里格斯今天表示，這項協議的目標是將地下「冷冰冰、無生氣」的資源轉化為「委內瑞拉人民社會與經濟福祉的泉源」。

但缺乏透明度引發委內瑞拉民眾疑慮，包括政府支持者在內。許多人紛紛在社群媒體留言，抨擊此舉將喪失國家主權、帶來的利益微乎其微且政治代價極其高昂。

68歲的保全沙拉薩（Jesus Salazar）直言：「我們根本不知道這到底對時有利，是委內瑞拉，還是他們（美國）。我心裡很不踏實，但也只能靜觀其變。」