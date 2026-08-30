挑釁加拿大、喊見金正恩...川普頻拋議題 轉移選民焦點

法新社廿八日報導，從將安大略湖改稱「美國湖」來挑釁加拿大，到突然談到想和北韓領袖金正恩會面，美國總統川普近來這些轉移焦點的舉動，比他的言論更能表達其內心的想法及態度。

美國智庫布魯金斯研究院研究員蓋爾斯頓說，川普擅長轉移焦點。隨著對他而言選情艱困的十一月美國期中選舉接近，他近來的花招似乎比平常更具針對性，旨在轉移選民對美伊戰爭與美國經濟的焦點。

曾是美國實境秀節目製作人及主持人的川普，向來會使出一個簡單的策略：當他聽到不想聽的話，就轉移話題。

開戰滿半年且依然看不到盡頭，正證明在拖累川普的民意支持度。多家民調顯示，其支持率徘徊在百分之卅至卅九區間的「後段班」。

美國「大西洋月刊」報導，川普及白宮目前的策略就是試圖淡化美伊戰爭，除了避免對伊朗採取更多軍事行動，還轉而聚焦比起軍事行動，較不引人注目的經濟制裁，做法之一就是使外界視而不見、睜一隻眼閉一隻眼。

川普上周先宣布對加拿大部分輸美商品加徵百分之五十的關稅，接著簽署行政命令將安大略湖片面改稱「美國湖」。他至少還有兩件事能轉移焦點：製造誰是他接班人的懸念，究竟是美國副總統范斯、國務卿魯比歐或國防部長赫塞斯，甚至川普自己設法尋求第三任。