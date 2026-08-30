油價頻創新高...川普稱獲委內瑞拉石油儲量多數控制權

美國總統川普一月下令入侵委內瑞拉抓捕時任總統馬杜洛。川普廿八日在自創社媒真實社群寫道，已和委國達成「全球史上最大規模」的石油協議，讓美國獲得委國逾六五○億桶已探明石油儲量中的多數控制權。

川普還寫道，在他的指示下，美國國務卿魯比歐、國防部長赫塞斯及委國代理總統羅德里格斯密切合作，並藉由與民間企業的夥伴關係，「在不花美國納稅人的一分一毫下」爭取到上述控制權。

川普在該發文指稱，「這項歷史性的交易，讓美國的石油儲量增加一倍以上，大大增加我們的石油供應，將在未來很長一段時間內大幅降低所有美國人的汽油價格，同時幫委內瑞拉邁向巨大的成功及繁榮。這項交易將大大加強美委間日益發展的關係！」

羅德里格斯廿八日也證實委美達成大規模的石油合作協議。據估計，委國擁有全球最大的石油儲量之一，其地下原油儲量達三○三○億桶。但根據美國能源情報署（ＥＩＡ）數據顯示，鑒於開採相關的基礎設施老舊，委國石油產量僅占全球總產量約百分之一。

在開戰滿半年的美伊戰爭仍懸而未決下，川普正面臨美國國內愈來愈大的壓力，亟需解決高油價問題。美國已動用其戰略石油儲備（ＳＰＲ），八月初儲備已不到三億桶，比今年初銳減一億多桶。