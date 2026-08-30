「美國事實上已慘敗」紐時：美伊打滿半年 川普陷中東泥淖

美國二月底聯手以色列對伊朗開戰，廿八日滿半年。紐約時報同日分析，美國總統川普反對前總統布希任內的「無止境戰爭」，但這場戰爭已惡化為川普一手造成的泥淖，沒有清楚的目標、明顯的戰略，也看不到盡頭。川普政府已從對伊朗發動大規模空襲的軍事行動「熱戰」，改採經濟戰。但分析家認為，最終的結果很可能沒有不同。

布希二○○三年下令入侵伊拉克時任職美國國務院的哈斯說，美國對伊朗是一場「慘敗」，這就是殘酷的現實。川普可自行宣布「任務完成」，也能試圖推銷這種說法，就像他常幹的那樣，但這次將非常沒有說服力。沒有任何事能表明美國在開戰後變得更好，或這場戰爭值得。

無論最終的結果如何，這場戰爭已成為川普第二任最大的豪賭，至少在外交政策上，也是他兩任在做法上有所不同的例證。他第一任採取「美國優先」政策，去年一月回任後更願意在海外投射力量。快速在伊朗取得決定性勝利的希望早已破滅，如今的主要目標，在於找到一條能包裝為某種勝利的出路。

哈斯指出，布希推翻海珊的入侵伊拉克戰爭及二月底至今的美國對伊朗戰爭，都讓伊朗變得更強大，也讓伊朗成為這兩場戰爭的戰略受益人。

美國哥倫比亞廣播公司（ＣＢＳ）廿八日報導，美國外交人員和他（她）們的部分眷屬，正開始返回美國駐中東國家的外館。在開戰後幾天，美國國務院就訓令外交人員撤離駐地。

上周在開戰滿半年前夕，美國財長貝森特宣布對伊朗展開「經濟孤立行動」，被川普政府形容為彷彿二戰同盟國登陸法國諾曼第的「經濟決戰日」。

伊朗總統裴澤斯基安廿八日接受官媒專訪時坦言，美國對伊朗祭出的制裁正使伊朗經濟受損。他提到，伊朗國內有些人聲稱，這些制裁「對我們一點效果也沒有」；「那我對這些人真的無話可說」。伊朗內閣廿九日在聲明強調，矢言對抗美國這些不公平的制裁和陰謀活動，且為了維護國家利益，國防與外交兩者密不可分。伊朗外長阿拉奇廿八日也在社媒Ｘ寫道，仍對外交持開放態度，端視美國是否瞭解一個簡單的事實：施壓不管用。