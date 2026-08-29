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伊朗總統承認美國制裁衝擊經濟 傳釋出願意讓步訊號

中央社／ 德黑蘭29日綜合外電報導
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。路透社
伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）。路透社

伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）昨天承認，美國祭出的制裁正對伊朗經濟造成打擊，儘管就在幾天前，他還堅稱制裁不會產生任何效果。

法新社報導，裴澤斯基安昨天晚間接受國營電視台訪問時表示：「有人說制裁完全沒有影響。對於這些人，我不知道該說什麼。」

他補充說：「我們正處於戰爭狀態，必須接受這些戰時情況。」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）24日提出對伊朗祭出「經濟窒息」計畫，並警告不加入美國行動的國家將面臨嚴重後果。

裴澤斯基安昨天指出，由於美國持續對伊朗港口實施海上封鎖，伊朗近幾個月的進出口已減少25%至35%。

裴澤斯基安表示，伊朗應提高汽油價格，以因應貿易下滑。

伊朗是產油大國，擁有世界最便宜的油價之一。但多年來對國內汽油實施大量補貼，因此任何價格調整都具高度政治敏感性。

彭博（Bloomberg News）引述伊朗半官方梅爾通訊社（Mehr News Agency）報導，裴澤斯基安昨天晚間發表電視談話表示，在尋求結束戰爭的努力中，伊朗「可能無法百分之百實現我們的目標」，釋出願意做出讓步的訊號。

他說：「如果我們根據對方的行動做出相應回應，我們就能向前邁進。」

裴澤斯基安並未具體說明伊朗可能做出哪些讓步。他還引用早期穆斯林領袖的箴言表示，「不要拒絕敵人邀請你達成的和平」。

裴澤斯基安日前表示，「我們現在處於強勢且有尊嚴的位置，因此最好盡早結束這場戰爭」。

伊朗 美國

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