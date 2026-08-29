美伊戰爭滿6個月！川普喊任務完成 紐時：陷入自己造成的泥淖

美國總統川普對伊朗發動戰爭，28日屆滿6個月。儘管他發布自己的英雄形象照，宣稱「任務完成」，但事實並非如此，距離任務完成還很遠。紐約時報分析指出，川普當初以反對小布希（George W. Bush）總統的「無止境戰爭」為訴求上台，但美伊衝突如今已惡化成他自己造成的泥淖，沒有明確目標、明顯戰略，也看不到盡頭。

儘管川普向來缺乏耐心，但本周稍早明確表示自己「並不著急」，也否認現階段有意與伊朗談判。他如今陷入全面戰鬥與真正和平之間的困境，雖發出強硬威脅，卻不願恢復全面轟炸，也無法促成一項條件令人滿意的終戰協議，更沒有可以邀功的勝利，反而因戰爭衝擊美國經濟及共和黨秋季選舉勝算，付出政治代價。

這種不上不下的僵局可能持續很長一段時間，與川普2月底開戰時預測的4至6周閃電戰相去甚遠。荷莫茲海峽局勢仍不穩定，航運量只有戰前的一小部分。在看不到突破的情況下，美伊雙方都在測試對方能撐多久。

小布希2003年入侵伊拉克時任職於國務院的哈斯（Richard N. Haass）說：「這是一場慘敗，這就是殘酷的現實。川普可以宣布『任務完成』，也可以像經常做的那樣，試圖推銷這種說法，幾乎像是在創造現實，但這次很難讓人信服。沒有任何事情可以證明我們的處境變得更好，或這場戰爭值得。」

支持川普對伊朗開戰的人士則主張應保持耐心，認為他已大幅削弱一個激進危險的政權，而且美國人的傷亡遠少於小布希在伊拉克或阿富汗發動的地面戰爭，最終仍可能透過軍事或經濟壓力迫使伊朗退讓，讓美國長期而言更加安全。

無論結果如何，伊朗戰爭已成為川普總統任期內最大的外交政策豪賭，凸顯他第二任期與第一任期行事方式的不同。川普最初4年執政期間採取較為內向的「美國優先」政策，2025年重返白宮後反而更願意在海外動用力量，但他對伊朗開戰時提出的目標大多仍未實現。他吹噓已摧毀伊朗海空軍，但德黑蘭仍能攻擊美國在當地的基地及盟友；他預言伊朗人民將推翻壓迫者的「解放日」也未到來。

此外，伊朗支援當地代理恐怖組織的能力雖遭削弱，卻未消除。專家指出，伊朗也拒絕放棄已遭嚴重破壞的核計畫，未來仍可能重建。如今，迅速在伊朗取得決定性勝利的希望早已破滅，主要目標是找到一條能包裝成某種勝利的出路。

哈斯指出，推翻海珊（Saddam Hussein）的伊拉克戰爭及川普如今發動的戰爭，矛盾之處在於都讓伊朗變得更強大，使伊朗成為兩場戰爭的「戰略受益者」。川普當然不同意他的觀點，幾乎每個月都宣稱已戰勝伊朗。本周發布的「任務完成」貼文，則是模仿小布希2003年入侵伊拉克僅數周後，在林肯號航艦上站在寫有「任務完成」的布條前發表演說。

這項宣告後來被視為過早宣布勝利的象徵。如果川普看出了自己援引這一幕的諷刺意味，他並未表現出來，但許多其他人都看出來了。