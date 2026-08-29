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伊朗喊話別當美國共犯 籲全球拒執行制裁

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

伊朗外交部28日呼籲全球所有國家，不要執行美國對德黑蘭的制裁措施，並警告說，如果配合華盛頓就成美國「非法意志」的「共犯」。

在一封透過Telegram發布的信函中，伊朗闡述了重新開放荷莫茲海峽的條件，並大力宣傳恢復透過外交管道進行談判的前景。前一天美國總統川普在白宮明確表示，華府不會與德黑蘭對話，「我們不想和他們對話。我們不打算與他們會面或進行任何形式的接觸」。

然而，伊朗外交部長阿拉奇28日透過X貼文表示，「讓外交重回正軌並非不可能」。他表示，當天與卡達官員就重新開放一條安全通道進行了「富有創意的討論」之後，與華盛頓重啟談判的可能性，「取決於美國是否理解一個簡單的事實：施壓不起作用」。他強調，美國「應該建立信任，以尊重的態度說話，承認我們的權利，並履行承諾」。

另外，這場戰爭已使美軍陷入嚴重財務危機。根據英國媒體衛報取得的文件，以及對美國海軍官員、承包商和國防專家的訪問，美國海軍被迫從薪資帳戶及其他資金來源，調撥款項支付戰爭所需費用。川普對伊朗發動戰爭後，美國從彈藥庫存、到中東各地的戰略基地及各軍種的預算，都承受愈來愈大壓力，尤其是海軍。由於國防部「挪用」薪資帳戶資金支應作戰行動，這類帳戶已陷入「資金短缺」。

伊朗 美國

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