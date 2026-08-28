美伊戰爭滿半年…荷莫茲航運仍受阻 6大後果一次看

美國與以色列聯手空襲伊朗在28日滿6個月，德黑蘭迄未屈服、荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）航運仍受阻，路透社整理這場戰爭對美伊和全球經濟造成影響深遠的6項後果。

●川普正付出政治代價

這場戰爭自一開始就不得民心，且人民反感度續升。根據路透社/益普索（Reuters/Ipsos）最新民調，自衝突爆發以來，美國總統川普（Donald Trump）支持率從40%降至33%，燃料價格飆漲正削弱他2024年主打降低生活成本的競選承諾。

允諾結束戰爭的川普稱須採取行動因應伊朗飛彈擴張與核子野心，但未說服多數選民。

民調顯示僅31%受訪者支持這場衝突，低於美國過去位於類似階段的其他衝突，例如美國參與的阿富汗戰爭，多年來在蓋洛普（Gallup）民調的支持度均高於50%。

物價飆漲引發民怨，使共和黨在美國11月期中選舉登場前面臨壓力，共和黨將設法保住國會參眾兩院薄弱的多數席次。

這場衝突也加劇共和黨內部分歧，傾向孤立主義的一派要求儘快結束戰爭，另一派認為川普應持續對德黑蘭軍事施壓。

●全球經濟所受衝擊未如外界擔憂那般嚴峻

美以空襲伊朗立刻引發外界恐慌，擔心戰事恐波及荷莫茲海峽。這條全球能源咽喉要道位於伊朗和阿曼（Oman）水域之間。海峽航運受阻造成國際油價飆漲，引發全球經濟衰退疑慮。

儘管經損嚴重，但未如經濟學者起初所擔心那般嚴峻。國際貨幣基金（IMF）自美伊開戰後已兩度下修全球成長率預估，今年估成長3.0%，較1月預估值3.3%下修。

不過，全球經濟展現出比1970年代石油危機時期更強的韌性。全球主要經濟體的能源密集程度相較當年已經降低，強勁支出和對人工智慧（AI）方面的投資，也有助減緩衝擊。

●伊朗受創但未被擊垮

伊朗軍事與經濟實力雖遭重創，但仍有能力發動攻擊並持續封鎖荷莫茲海峽。

美軍中央司令部（CENTCOM）司令古柏（BradCooper）5月告訴國會，美軍已摧毀161艘伊朗軍艦並癱瘓德黑蘭82%防空系統。即便如此，伊朗仍擁有無人機和飛彈，已成功襲擊區域內航運活動的和美軍設施。

●中東局勢動盪波及美國盟友

美以聯手攻擊旨在剷除伊朗這個威脅，分析家認為這反倒使德黑蘭變本加厲，導致區域安全情勢惡化。伊朗對美國盟友、波斯灣阿拉伯國家發動飛彈和無人機襲擊，波及美軍、外交設施甚至擾亂航空運輸。

伊朗攻擊航經荷莫茲海峽的商船，和葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖，已推升該區域的保險和運輸成本。此舉影響遠超單一船舶遇襲、致供應鏈受擾，使波斯灣經濟陷入更大不確定性。

●伊朗生產核武可能費時更久

美以去年6月初空襲伊朗和今年2月底開戰初期，重創德黑蘭3個已知濃縮鈾設施與疑似武器庫的地點；以色列空襲也造成多名伊朗核子科學家身亡。

美國情報5月評估，伊朗生產核武所需裂變原物料的「突破」時間，從戰前的頂多6個月大幅延長至1年。

阻止伊朗取得核武是川普公開宣稱的戰爭首要目標；德黑蘭長久以來否認發展核武。

●美國軍事整備度降低

美軍自戰爭爆發以來已有18人陣亡、超過750人受傷。美國也損失數架無人機和飛機，原因包含伊朗攻擊和事故。

美國國會研究處（Congressional Research Service，CRS）5月報告指出，美軍在這場衝突中折損42架軍機。

彈藥供給也值得關注。報導指出，美軍「幾乎耗盡」特定精準導引飛彈的全球供應量。

華府已從歐洲和亞太地區調度戰機、軍艦與其他資源支援中東，導致整體部署時間延長，引發外界擔心美軍在其他地區的整備狀態。