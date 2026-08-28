打伊朗燒出財務大洞！美海軍拆東牆補西牆 挪軍人薪水付戰費

美國總統川普對伊朗發動的戰爭，已使美軍陷入嚴重財務危機。根據衛報取得的文件，以及對美國海軍官員、承包商和國防專家的訪問，美國海軍被迫從薪資帳戶及其他資金來源調撥款項支付戰費。

川普2月28日發動戰爭後，美以聯合作戰已消耗美國的彈藥庫存，並引發伊朗報復攻擊，重創中東各地的戰略基地，也使美軍各軍種的預算承受愈來愈大的壓力，尤其是海軍。衛報取得的一份五角大廈海軍資金備忘錄警告，由於國防部「挪用」（raiding）薪資帳戶資金支應作戰行動，這些帳戶正出現「資金短缺」。

專家和前官員表示，這些帳戶的資金正在枯竭。退役海軍軍官厄爾曼（Harlan Ullman）表示：「撲滿已經破了。」一名官員和一名海軍承包商也表示，由於資金吃緊，岸上設施的非緊急維修工作已被延後。

一名知情海軍官員則透露，資金正以各種富有創意的方式調動，「薪資的錢被拿去支付海外緊急行動，再用尚未支出的資金補回來。他們正在回補薪資帳戶，好讓我們有足夠的錢領薪水」。

美國海軍2026財年預算接近3000億美元，國會針對不同需求分配不同類別的資金，法律也限制這些資金如何重新調整。軍方資金吃緊的問題偶爾也會在國會聽證會浮上檯面。參議員柯林斯（Susan Collins）7月21日在一場聽證會上表示，她聽說「一些軍種近期有償付困難」。一名幕僚表示，海軍就是柯林斯所指的軍種之一。

不過，資金短缺在海軍內部也不是祕密。保守派智庫美國企業研究所的國防專家哈里森（Todd Harrison）指出，海軍只是不公開談論此事。他懷疑，國防部長赫塞斯及五角大廈文職領導層出於政治考量刻意保持沉默，因為美伊戰爭愈來愈成為政治負擔，他們不希望讓外界認為這場戰爭正在損害美軍未來的戰備能力。

報導指出，軍方早就知道財務危機將至。美國海軍作戰部長考德爾（Daryl Caudle）5月中旬警告國會，2026會計年度預算並未納入針對伊朗的「史詩怒火行動」，資金壓力將在7月浮現。他說：「我確實擔心，到了7月左右，我將不得不開始調整兵力整備。這可能影響演習及例行任務，以確保有足夠資金繼續執行『史詩怒火行動』。」

白宮雖最終要求國會提供緊急資金支付戰費，但由於這場戰爭不得人心，獲得批准的前景黯淡。一名現任職於海軍承包公司的前軍官在聽取資金短缺情況簡報後表示：「他們完蛋了。他們把武器全打光了，把船艦全搞爛了，也把錢花光了。」