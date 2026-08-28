整理包／美伊開戰滿半年 荷莫茲海峽通行量回升 梳理戰爭六大連鎖後果

美國與伊朗之間爆發衝突，在28日屆滿六個月，過去半年來，伊朗實質封鎖荷莫茲海峽、美國以海上封鎖伊朗港口回應，雙方談判情勢起伏，帶給全球經濟與能源市場翻天覆地的變化。在美伊仍陷僵局之際，波灣產油國也逐漸找到變通之道，荷莫茲海峽的能源運輸量回升，但仍低於衝突爆發前。

美國與以色列2月28日突襲空襲伊朗，使伊朗前最高領袖哈米尼等德黑蘭高層身亡，伊朗則攻擊行經荷莫茲海峽的商船、波灣鄰國的美軍基地與石油基礎設施作為報復，導致商船因擔心遭攻擊而不願行經荷莫茲海峽，這條關鍵水道航運量「急凍」。從美伊開戰以來，聯合國國際海事組織（IMO）已報告荷莫茲海峽發生70起事故，造成19名船員身亡。

之後美伊「打打停停」，荷莫茲海峽處於低運量水準，美伊雖在6月敲定重啟荷莫茲海峽的瞭解備忘錄，但不久後就破局。

最新情勢如何？

路透報導，卡達與巴基斯坦等伊朗戰爭調停人再度聚焦於重啟荷莫茲海峽，伊朗也同意草擬恢復荷莫茲海峽運量的條件清單。

不過，美國總統川普27日表示，美國並未與伊朗談判，聚焦於對伊朗施加經濟懲罰。華爾街日報也引述知情人士指出，川普政府無意重返6月的瞭解備忘錄條款，正加強對伊朗經濟施壓，但伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已表示，在美國恢復執行6月的瞭解備忘錄之前，荷莫茲海峽不會重開。

荷莫茲海峽通行局勢如何？

美軍27日表示，美國中央司令部已成功清除荷莫茲海峽國際航道上的水雷，美軍最近幾個月已幫助載運近7.5億桶原油的1,500艘商船，穿越荷莫茲海峽，而若未經美國許可，仍沒有船隻能進出伊朗港口。

雖然船東對這個消息依然半信半疑，但監控機構數據顯示，荷莫茲海峽的原油運輸量日漸回升。監控油輪運輸的交易員估算，目前每天約有600萬-800萬桶原油行經這條全球石油要道，仍約只有戰前水準的一半左右。

除了中東的超級油輪運費飆漲、增添船舶通行的誘因，波灣產油國也陸續找到變通之道，先運用規模較小的運輸船在波斯灣外運載石油，運到不願通行荷莫茲海峽的油輪之處，把石油轉接到油輪上，除了伊朗之外的所有主要波灣產油國，目前都在荷莫茲海峽之外地區銷售轉接的石油，有助抑制油價。

高盛27日估算，波灣地區最近的總出口量約為每日1,500萬桶-1,600萬桶，日出口量雖仍比戰前水準少了700萬-800萬桶，但已比3月低點高出500萬-600萬桶。

路透並整理這場戰爭帶來的六大後果：

川普正在付出政治代價

美伊戰爭從一開始就在美國不得民心，路透／益普索（Reuters/Ipsos）民調顯示，從美伊爆發衝突以來，川普的支持率已從40%掉到33%，因為汽油價格大漲，讓選民懷疑他2024年鼓吹要降低民眾生活成本的政見。

距離美國11月國會期中選舉僅剩幾個月，選民對高物價的怒火，已增添共和黨選情的挑戰。

全球經濟受損程度沒有一開始憂心那麼糟

全球經濟已證實比1970年代石油危機時期更具韌性，主要經濟體的能源密集度已降低，同時人工智慧（AI）熱潮等強勁的投資與支出，協助緩解衝擊。波灣產油國持續以變通之道出口原油，也緩和了國際油市遭遇的衝擊。

伊朗受重傷、但未被擊敗

伊朗經濟與軍事都已受重創，但還能以無人機和飛彈發動攻擊，足以讓超級油輪與大型貨櫃輪不願通行荷莫茲海峽。

中東情勢動盪，美國盟邦承受傷害

美以對伊朗發動的攻擊，意在消弭伊朗對中東造成的威脅，但分析師指出，這場衝突反而讓伊朗更為大膽，降低了中東的安全性。

伊朗用飛彈與無人機攻擊美國位於中東盟邦的軍事與外交設施，擾亂航空交通；伊朗攻擊船舶、加上葉門代理人組織青年運動組織（Houthi，又譯胡塞）攻擊紅海船舶，已推升中東的保險與運輸成本。

伊朗生產核武可能要費時更久

美國與以色列去年以來的攻擊，已重創伊朗已知的三座濃縮鈾設施與工業產能，美國5月的情報評估顯示，伊朗生產一枚核彈所需的足夠可分裂材料，將需要長達一年的時間，久於2月底開戰前的長達半年。但伊朗核子計畫的實際情況仍未可知，因為聯合國調查人員始終未能重返伊朗核設施檢查與驗證。伊朗則已長期否認追求核武。

美國軍事整備度降低

美軍在中東的基地遭伊朗無人機與飛彈攻擊，較重大的憂慮為飛彈庫存。路透報導，美軍已動用「幾乎所有」特定精準飛彈的全球供應量。

美軍也已調派派駐於歐洲和亞太地區的航空母艦與戰機等資產前往中東，延長在當地的部署時間，也引發美軍在其他地區的整備度疑慮。