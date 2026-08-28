美軍司令喊已清除荷莫茲水雷 發表三分半鐘影片強調航道已經開放

美軍駐中東最高指揮官在一段新公布的影片中表示，美軍已清除荷莫茲海峽航道上的伊朗水雷。此前，美國盟友曾對美國總統川普的類似說法表示懷疑。

美國中央司令部司令古柏（Brad Cooper）在27日晚間發表長達三分半鐘的影片，表示：「過去幾個月來，我們的部隊周密且低調地」清除了國際航運航道上的水雷。這項工作由潛水員、海豹部隊以及軍機共同執行。

古柏在影片中補充說：「至少可以說，當時的情況極具挑戰性且非常危險，但我們完成了任務。」影片還展示了詳細地圖與示意圖。他表示：「總而言之，如今國際航運航道已經開放，相關進展正在加速。」

然而，美國盟友私下已警告，由於荷莫茲海峽是中東石油、天然氣及肥料運輸的重要通道，該海峽很可能仍布有水雷。

自美國與以色列在2月底與伊朗爆發戰爭以來，水雷以及商業船隻遭到攻擊的威脅，已大幅限制荷莫茲海峽的航運活動。

彭博引述的知情人士透露，美軍可能確實已取得一些進展，但美軍行動尚未清除伊朗布設的所有水雷，而估計伊朗投置的水雷數量約在80至150枚之間。

美國官員則駁斥這項評估。一名了解美方立場、同樣要求匿名的人士表示，上述數字已經過時。

川普周三將荷莫茲海峽形容為「一條運作良好的海峽」，並再次重申他的說法，即海峽內已經沒有水雷。