快訊

女棒世界盃／星宇航空破例准假！ 空姐張甄芸先發2局無失分助中華隊晉級

台男星讓座暖舉日網炸鍋！被封「高個子台灣帥哥」 200萬人朝聖

他婚戒不見祭10萬懸賞！台中人深夜衝了 翻草叢、鑽水溝仍遍尋不著

聽新聞
0:00 / 0:00

普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯總統普亭22日在莫斯科接受記者訪問。路透
俄羅斯總統普亭22日在莫斯科接受記者訪問。路透

華盛頓郵報27日獨家報導，2名知情人士透露，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）本周密訪莫斯科之前，美方最新情報顯示，克里姆林宮認為美國因已持續6個月的伊朗戰爭而遭到削弱，讓俄羅斯有機會升高對美國在歐洲利益及盟友的行動。

知情人士並未進一步說明前述機密情報如何取得，也未透露CIA分析人員對情報準確性有多大信心。拉特克利夫與俄羅斯對口官員會談的細節仍屬機密，但一名知情人士表示，他警告莫斯科不要升高烏克蘭戰事，否則將適得其反。

此前已有報導指出，由於美伊軍事行動持續延長，美軍部隊戰備程度下降，多項關鍵武器庫存也遭嚴重消耗，包括愛國者及其他防空系統，以及戰斧巡弋飛彈和短程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等先進攻擊武器。武器短缺已讓亞洲盟友感到憂慮，也引發外界質疑華府是否有能力嚇阻與中國可能發生的對抗。

俄烏地面戰事大致陷入僵局，但雙方攻擊破壞力愈來愈大。烏克蘭經常瞄準俄羅斯能源產業等重要目標，俄軍則持續轟炸烏克蘭民用目標、工業基礎設施和發電廠，並利用烏方由美國供應的防空攔截彈庫存日益減少的情況。

一名知情人士表示，拉特克利夫訪問莫斯科，「與其說是因為普亭陷入困境」，也就是俄軍未能打破烏克蘭戰場僵局，「不如說是俄羅斯評估我們已遭到消耗，無力介入」。該人士指出，拉特克利夫告訴俄方官員，如果普亭大幅升高烏克蘭戰事，將把川普推向烏克蘭總統澤倫斯基一方。

普亭 美伊戰爭 北約 伊朗 美國

延伸閱讀

美媒爆料：中情局長突訪莫斯科 警告勿襲北約

CIA局長突訪莫斯科更多內幕！警告勿動波羅的海3國 減少支援伊朗

俄烏和談走入死胡同！俄傳準備升高攻擊 戰術核武恐成普亭最後手段

川普才稱不擔心普亭打北約 莫斯科撂狠話：恐打擊英國軍事目標

相關新聞

美軍司令喊已清除荷莫茲水雷 發表三分半鐘影片強調航道已經開放

美軍駐中東最高指揮官在一段新公布的影片中表示，美軍已清除荷莫茲海峽航道上的伊朗水雷。此前，美國盟友曾對美國總統川普的類似說法表示懷疑。

普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

華盛頓郵報27日獨家報導，2名知情人士透露，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）本周密訪莫斯科之前，美方最新情報顯示，克里姆林宮認為美國因已持續6個月的伊朗戰爭而遭到削弱，讓俄羅斯有機會升高對美國在歐洲利益及盟友的行動。

美伊初步和平協議已死？川普想贏拒絕回頭 調解人無處下手

華爾街日報27日報導，知情人士透露，美國川普政府多次告訴調解人，無意回到6月達成的美伊初步和平協議條款，使本周一連串重啟外交程序的努力更加複雜。

伊朗戰事拖累 傳駐歐美軍愛國者飛彈庫存告急

美聯社引述美國駐歐洲國防官員與北約官員說法報導，美國軍方在歐洲面臨先進攔截飛彈庫存「嚴重告急」，主要受到美國總統川普對伊...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。