普亭對北約蠢蠢欲動？美情報：美伊戰爭削弱美軍 俄認有機可趁

華盛頓郵報27日獨家報導，2名知情人士透露，美國中央情報局（CIA）局長拉特克利夫（John Ratcliffe）本周密訪莫斯科之前，美方最新情報顯示，克里姆林宮認為美國因已持續6個月的伊朗戰爭而遭到削弱，讓俄羅斯有機會升高對美國在歐洲利益及盟友的行動。

知情人士並未進一步說明前述機密情報如何取得，也未透露CIA分析人員對情報準確性有多大信心。拉特克利夫與俄羅斯對口官員會談的細節仍屬機密，但一名知情人士表示，他警告莫斯科不要升高烏克蘭戰事，否則將適得其反。

此前已有報導指出，由於美伊軍事行動持續延長，美軍部隊戰備程度下降，多項關鍵武器庫存也遭嚴重消耗，包括愛國者及其他防空系統，以及戰斧巡弋飛彈和短程陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）等先進攻擊武器。武器短缺已讓亞洲盟友感到憂慮，也引發外界質疑華府是否有能力嚇阻與中國可能發生的對抗。

俄烏地面戰事大致陷入僵局，但雙方攻擊破壞力愈來愈大。烏克蘭經常瞄準俄羅斯能源產業等重要目標，俄軍則持續轟炸烏克蘭民用目標、工業基礎設施和發電廠，並利用烏方由美國供應的防空攔截彈庫存日益減少的情況。

一名知情人士表示，拉特克利夫訪問莫斯科，「與其說是因為普亭陷入困境」，也就是俄軍未能打破烏克蘭戰場僵局，「不如說是俄羅斯評估我們已遭到消耗，無力介入」。該人士指出，拉特克利夫告訴俄方官員，如果普亭大幅升高烏克蘭戰事，將把川普推向烏克蘭總統澤倫斯基一方。