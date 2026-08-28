伊朗戰事拖累 傳駐歐美軍愛國者飛彈庫存告急

美聯社引述美國駐歐洲國防官員與北約官員說法報導，美國軍方在歐洲面臨先進攔截飛彈庫存「嚴重告急」，主要受到美國總統川普對伊朗戰爭影響，引發北約國家面對俄羅斯可能攻擊時防禦弱點的疑慮。

這名美國國防官員告訴美聯社，「愛國者」（Patriot）防空飛彈短缺最令人擔憂；這款攔截飛彈能擊落俄羅斯高速彈道飛彈。這名北大西洋公約組織（NATO）官員也證實，美軍與北約部隊在歐洲的愛國者飛彈庫存偏低。這兩名官員因事涉敏感不具名發言。

這名美國國防官員說，若俄羅斯以彈道飛彈攻擊軍事指揮部或發電廠等目標，北約可能會陷入與烏克蘭類似處境，被迫「一拳拳挨打」。

這名官員坦言，美軍在歐洲「確實」沒有足夠的愛國者飛彈來阻止任何可能持續的彈道飛彈攻擊，甚至要對付單一彈道飛彈攻擊或一枚偏離航道的俄羅斯飛彈，能力也「非常有限」。

這凸顯川普決定對伊朗發動戰爭所引發的一連串後果。美軍在歐洲的飛彈庫存調往中東，美軍與波斯灣盟國發射大量攔截飛彈，包括愛國者飛彈，以阻止伊朗無人機和飛彈攻擊，其中部分攻擊造成美軍死傷。美伊戰事在本月28日屆滿6個月。

「華爾街日報」（WSJ）報導，儘管目前並不預期俄羅斯即將對北約國家發動彈道飛彈攻擊，美國中央情報局（CIA）局長雷克里夫（John Ratcliffe）本週仍前往莫斯科，警告俄羅斯不要攻擊北約國家。

川普今天被媒體問到雷克里夫是否向俄羅斯總統普丁（Vladimir Putin）傳達這項訊息時迂迴回應。川普說：「我不想評論這件事，但他們不會攻擊。」

歐洲與北約官員認為，俄羅斯到了2030年可能具備攻擊北約國家的能力，屆時愛國者飛彈庫存預計也會回升。在此之前，俄羅斯在烏克蘭的戰爭可能限制俄方對歐洲發動任何飛彈攻擊的能力，因為對俄國而言，同時在兩條戰線進行空戰將是一大挑戰。

上述兩名官員表示，美軍在歐洲也正面臨陸軍戰術飛彈系統（ATACMS）嚴重短缺。ATACMS是用於打擊敵方戰線後方的中程彈道飛彈。不過，若從整體彈藥情況來看，歐洲的情勢沒有單看防空能力那麼嚴峻，因為部分歐洲軍隊擁有自己的攻擊飛彈，例如「金牛座」（Taurus）和「暴風之影」（StormShadow），兩者都是遠程空射可穿透碉堡的飛彈。

現為華府智庫「戰略暨國際研究中心」（CSIS）資深顧問的退役陸戰隊上校坎西恩（Mark Cancian）表示，烏克蘭自俄羅斯2022年入侵以來從美國與歐洲庫存取得愛國者飛彈，美國前總統拜登政府時期提供約600枚飛彈。

然而，最主要消耗發生於伊朗戰事期間，根據CSIS數據，美國已消耗65%愛國者飛彈，約為全國2330枚中的1500枚。坎西恩表示，今年應生產約600枚飛彈，包括預定運往歐洲的飛彈；美國設定2030年達到每年生產2000枚愛國者飛彈的目標。

北約表示，歐洲首座愛國者飛彈生產設施預計9月在德國啟用，可能於明年初開始交付。這名美國國防官員表示，首批應會提供給早已下訂單的國家，包括德國、荷蘭、羅馬尼亞及西班牙。

但倫敦智庫「皇家聯合軍事研究所」（RUSI）資深副研究員阿諾德（Ed Arnold）表示，目前這意味著德國等部分國家已購買昂貴的愛國者系統，卻陷入「荒謬」的無彈可用境地。德國國防部表示不對庫存情況置評。

身為北約歐洲盟軍最高指揮部（SHAPE）發言人的美國陸軍上校歐唐納爾（Martin O'Donnell）表示，歐洲愛國者飛彈數量嚴重告急「並非事實」。

他說，北約有能力「擋下拳頭」，並有足夠的防空彈藥，既能防衛自身，也能提供給烏克蘭。

五角大廈發言人帕尼爾（Sean Parnell）今天在聲明中說，美國彈藥短缺的說法「不實」。

帕尼爾說：「我們擁有總統可隨時隨地下令攻擊所需的一切。我們在多個作戰司令部的範圍內早已成功執行多項任務，同時保持深厚且隨時備戰的庫存，以保衛我們的人員和利益。」