林肯號長期部署引發官兵壓力 美再派航艦赴中東輪替

美國與伊朗戰爭持續之際，「美國海軍研究協會」（U.S. NavalInstitute）報導，美國將部署一艘新的航空母艦至中東，以接替另一艘近期航向這個地區的航艦。

法新社報導，「美國海軍研究協會」指出，「羅斯福號」（USS Theodore Roosevelt）航艦打擊群預計未來幾週內將從美國西岸的聖地牙哥（San Diego）出發，執行一次逾7個月的部署任務。

「羅斯福號」將接替「華盛頓號」（USS GeorgeWashington）。「華盛頓號」日前從日本出發，已於上週抵達中東以取代「林肯號」（USS AbrahamLincoln）。

有報導指出，自2025年11月起持續在海上執行任務的「林肯號」出現嚴峻的工作與生活條件，甚至有人企圖自殺。當時，美國代理海軍部長曾對這些擔憂提出反駁。

「林肯號」目前正駛往泰國，預計下週停靠港口，讓艦上約5000名官兵獲得休整。

自美國和以色列2月底對伊朗發動戰爭以來，美國一直在阿拉伯海（Arabian Sea）維持一艘航艦執行對伊朗的打擊任務，之後也用於執行對伊朗港口的海上封鎖。

「美國海軍研究協會」是一個私人軍事協會，主要從事國家安全議題的研究與報導。報導引述美國海軍作戰部長柯德爾上將（Admiral Daryl Caudle）等高階官員說法指出，美軍正試圖減輕官兵及家屬承受的壓力，因為目前的海外部署時間已達到數十年來最長的程度。

美國戰爭部今天未立即回應法新社的置評請求。

「華盛頓號」近期從日本出發部署至中東，意味著目前太平洋地區沒有美國航艦部署。美國通常會在太平洋維持一艘航艦以制衡中國。

「林肯號」原本於2025年11月從加州出發前往南海執行任務，但在美、以對伊朗發動攻擊之前，被改派前往中東地區。