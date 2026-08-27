聽新聞
0:00 / 0:00
荷莫茲海峽通過船隻略增 但仍低於10天移動平均
正當美國和伊朗持續互不相讓，今天曝光的資料顯示，荷莫茲海峽的航運流量略有增加。另一方面，外界關注伊朗和阿曼關於這道海峽的協商進展。
路透社報導，根據全球航運即時情報公司Kpler的資料，昨天可見通過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的大宗商品船隻由前天的8艘增至10艘，但仍低於10天移動平均約15艘。
其中有2艘中型燃料油輪、1艘液化石油氣（LPG）運輸船、1艘巴拿馬型（Panamax）油輪和3艘大輕便型（handymax）油輪是由阿曼灣（Gulf of Oman）駛入荷莫茲海峽，其餘1艘中型燃料油輪、1艘瀝青油輪及1艘散裝貨輪則是從波斯灣駛出通過海峽。
伊朗的伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps，IRGC）先前表示，伊朗和阿曼已就如何共管荷莫茲海峽及分享相關收入達成同意。但1名伊朗高階消息人士昨天透露，雙方對協議細節仍在磋商。
英國海事貿易行動辦公室（United Kingdom MaritimeTrade Operations，UKMTO）今天凌晨則表示，1艘油輪在荷莫茲海峽遭到不明射彈擊中起火，隨後火勢已撲滅。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。