伊朗副總統：美國海軍封鎖導致汽油無法進口彌補缺口

伊朗傳出民眾排隊加油潮後，伊朗副總統加埃姆潘納赫今天坦言，美國實施的海軍封鎖，導致伊朗無法進口足夠汽油來彌補缺口。

法新社報導，美國2月28日對伊朗開戰後，近日將焦點轉向對德黑蘭施加更大經濟壓力，使得伊朗的加油站外可見民眾排隊搶油。

據伊朗通訊社（IRNA）報導，加埃姆潘納赫（Mohammad Jafar Ghaempanah）表示，伊朗「汽油產量不足，加上美國海軍封鎖導致我們無法進口」。但他同時批評伊朗現行燃料配售制度。

伊朗是產油大國，且其油價是世界最便宜之一。然而德黑蘭多年來卻對國內汽油實施大量補貼，因此任何價格調整都具高度政治敏感性。

伊朗總統幕僚長哈吉-米爾扎伊（Mohsen Haji-Mirzaei）24日表示，汽油配額將受檢討，但他未做進一步說明。

加埃姆潘納赫今天表示，現行制度以不公平方式讓擁有數輛車的人受惠。他說：「國內汽油分配不公，擁有數輛車的人能從補貼受惠，無車的人則沒辦法。」