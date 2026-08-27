美伊陷僵局 卡達總理訪德黑蘭斡旋

卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）今天將訪問伊朗德黑蘭，致力重啟外交斡旋。

路透社報導，美國日前揚言制裁伊朗貿易夥伴，藉此加強對伊朗經濟施壓，美伊雙方為此隔空互嗆。

卡達是伊朗的波斯灣鄰國，同時是美國盟邦，先前充當交戰雙方的幕後談判管道，並直接參與促成6月停火，讓敵對行動得以短暫平息。

美伊戰事持續近6個月，儘管戰火大致暫歇，目前仍看不到外交突破跡象。雙方在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）控制權問題上僵持不下。荷莫茲海峽是全球石油運輸咽喉要道，伊朗以此作為籌碼。

伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）昨天宣稱，伊朗與阿曼已就兩國在荷莫茲海峽水域的權益及收益分配達成協議，但一名伊朗高階消息人士隨後表示，雙方仍在磋商協議細節。

伊朗外交部發言人貝卡伊（Esmaeil Baghaei）表示，穆罕默德訪問德黑蘭期間將討論卡達持續推動斡旋以及其他區域局勢發展。

卡達外交部發言人在社群平台X表示，穆罕默德也將談及荷莫茲海峽航行自由，以及恢復2月28日戰爭爆發前局面的必要性，並與伊朗官員探討如何「降低緊張局勢，創造有利於對話的條件」。

法新社報導，英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天表示，一艘油輪本週在荷莫茲海峽遭到「不明飛行物體」擊中，引發火災，目前火勢已撲滅。

英國海事貿易行動辦公室說，他們25日接獲有關當局通報這起事件，地點在阿曼沿海城市哈薩伯（Khasab）附近，已知船員均安，且未對環境造成不良影響。

英國海事貿易行動辦公室還說，有關當局正在調查原因，但未說明船籍或航行方向。