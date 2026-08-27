美國擬重啟南北戰爭時期海上捕獲法庭 沒收伊朗石油抵銷戰費

美國司法部正準備重啟沉寂百年的海上捕獲法庭，加快把美軍扣押的伊朗油輪及貨物判歸美國所有，出售後將所得繳入國庫。此舉意在加強封鎖伊朗，並以沒收所得抵銷戰爭成本，但預料將面臨法律挑戰。

休士頓聯邦檢察官Aaron Reitz向彭博證實，司法部正在恢復這套「古老的海事法律制度」。計畫若定案，聯邦檢察官可透過較簡便的程序，取得從敵國或中立國船舶扣押的石油及其他貨物。

海上捕獲法庭在18及19世紀海戰期間相當常見，美國自1898年美西戰爭後已很少使用，二次世界大戰後更完全停擺。美國近年主要依據民事沒收法，扣押違反制裁的船舶及貨物，但船東及其他債權人可提出主張，往往拖延出售程序。

司法部已和國防部協調，並鎖定德州南區聯邦法院承辦。休士頓港鄰近全美最大石化產業聚落，可儲存大量原油，也符合海上捕獲法庭須由扣押船舶進港所在地法院管轄的規定。

支持者認為，這套制度可縮短油輪及貨物變現時間，把收入更快繳入國庫，也展現川普政府加強封鎖伊朗的決心。

不過，法院須先判斷美國是否已進入足以適用捕獲法的戰爭狀態，以及國會未授權對伊朗開戰，會不會使扣押行動違法。船東及伊朗恐攻受害者也可能提出異議，司法部、海軍及法院更缺乏現代實務經驗。

法律學者還警告，美國重啟這套制度，可能為其他國家開啟先例。中國大陸日後若在美中戰事中援引相同法律，恐使美國及中立國商船面臨更高風險。