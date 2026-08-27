川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

南韓最大車廠現代汽車（Hyundai Motor）26日發豪語，將在2030年前，於全球新發表或改款共100多款車，展開自家史上最大的產品攻勢，以抵禦陸廠平價車的威脅，並擴大在美國的油電車產品陣容，挑戰在當地獨領風騷的豐田油電車。

2026-08-27 02:17