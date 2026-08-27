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川普：伊朗最高領袖左半身重傷 美伊戰爭將迎終局

中央社／ 華盛頓26日綜合外電報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

美國總統川普今天表示，伊朗最高領袖穆吉塔巴．哈米尼（MojtabaKhamenei）仍然在世，但身體左側有嚴重傷勢。

土耳其安納杜魯新聞社（Anadolu Agency）報導，川普告訴政治評論員貝克（Glenn Beck）：「他的傷勢非常嚴重。身體左側包括手臂、腿，整個左側都受了傷。」

川普指出，如果穆吉塔巴．哈米尼已經去世，伊朗政府還聲稱定期與他商議，那「這場戲得算是演得相當不錯」。

此外，川普還預測美國與以色列對伊朗的戰爭將「很快就會」結束，並重申美國已成功重啟荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）。

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