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伊朗稱與阿曼達成荷莫茲海峽協議 談妥收益分配
伊朗伊斯蘭革命衛隊今天宣稱，伊朗與阿曼已就兩國在荷莫茲海峽水域的權益及收益分配達成協議，但如果美方不接受兩國的條件，這條重要航道將不會重新開放。
路透社報導，伊朗與阿曼數週來斷斷續續談判，協商如何管理荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的航運流量。今年2月爆發戰爭前，全球約1/5石油和液化天然氣的運輸需經過這條海峽。
由於美伊兩國爭相控制海峽，並分別實施封鎖措施，這條航道的大部分航運活動陷入停擺，推高全球能源價格。
伊朗伊斯蘭革命衛隊（Islamic Revolutionary GuardCorps, IRGC）發言人莫赫比（Hossein Mohebbi）告訴伊朗國營媒體：「荷莫茲海峽屬於伊朗與阿曼…我方已和阿曼進行談判約1個月，並取得雙方都能接受的成果。」
莫赫比說：「在這些談判中，雙方已就兩國在海峽水域的權益，以及伊朗與阿曼的海峽收益分配比例達成協議。」
伊斯蘭革命衛隊並指控美國試圖阻撓伊朗與阿曼的磋商，導致協議遲遲未能敲定。
莫赫比指出：「若美方停止阻撓並重返協議，我們就能按照已達成協議的框架開放荷莫茲海峽…若美國不接受我們的條件，海峽在任何情況下都不會開放。」
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