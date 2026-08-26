川普宣布荷莫茲海峽完成掃雷 警告伊朗再布雷就擊沉

美國總統川普今天表示，荷莫茲海峽國際水域的所有水雷均已引爆或清除，警告伊朗勿再布雷，放置新水雷的船隻或艦艇都將被摧毀。

路透社報導，川普在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）發文表示，美國正透過太空軍（USSpace Force）監視荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）的「每一寸」水域，「對布設水雷的『零容忍政策』已全面生效並嚴格執行」。

美伊兩國已數週未對彼此發動空襲，但隨著雙方爭奪荷莫茲海峽的控制權，船隻遭攻擊的事件仍持續發生。

船舶追蹤機構Vortexa初步數據顯示，昨天荷莫茲海峽單日原油運輸量僅500萬桶，遠低於美伊戰爭爆發前每日超過2000萬桶水準，而這僅占全球石油消耗量的1/5。