伊朗影片威脅川普幼子性命 美國特勤局掌握

美國特勤局發言人今天表示，特勤局已掌握伊朗國營電視台播出的一段3分鐘影片，片中談及可能暗殺美國總統川普幼子拜倫．川普（Barron Trump）的計畫。

路透社報導，特勤局發言人赫林（Nate Herring）以電郵表示：「美國特勤局已知這段影片，我們會調查任何可能威脅受保護對象的事。基於維安考量，我們不會討論與受保護對象相關的情資。」

伊朗國營電視台播出的這段約3分鐘影片，談及可能暗殺20歲的拜倫．川普，聲稱他正遭監控，並宣稱已有人開出1000萬美元要取他性命。

美國與伊朗目前持續言辭交鋒，而這場由美國與以色列於2月底發動的戰爭，如今仍在延燒。

川普曾形容自己是「伊朗暗殺名單上的頭號目標」。官員透露，美國過去一年來已數度接獲以色列示警，指伊朗有意暗殺川普。