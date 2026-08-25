星媒：美施壓伊朗之際 試圖避免與中國爆發更廣泛經濟外交衝突

美國對伊朗發動新一輪制裁，其中涉及數十家中國大陸和香港企業，但是未制裁被指協助伊朗石油貿易的中國大型金融機構。星媒稱，這顯示華盛頓施壓德黑蘭之際，仍試圖避免與北京爆發更廣泛的經濟和外交衝突。

新加坡聯合早報今天報導，美國財政部當地時間24日公布上述措施，並稱這是針對伊朗「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）的一部分，藉此切斷伊朗剩餘金融命脈，並且威脅將對繼續與伊朗交易的企業和國家實施二級制裁。

制裁重點之一是以香港思源實業為核心的科技採購網絡。美國財政部指這家公司充當中間商，為與伊朗國防體系有關的馬利克·阿什塔爾工業大學（MalekAshtar University of Technology）採購雷射光學設備，3名在中國的個人也因涉嫌協調採購被制裁。列入名單的相關企業還包括深圳晨濤科技、香港瑞普達科技、天毅科技和迪信光電。

此外，深圳華美聯運國際物流、深圳波斯通物流等被指與伊朗有關聯的物流企業也遭制裁。美國財政部稱，多家香港公司向思源實業及其網絡轉帳數萬美元，為伊朗最終用戶採購產品，部分還充當人頭公司，替伊朗影子銀行網絡處理付款。

中國是伊朗石油最大買家，也是德黑蘭連結全球經濟的關鍵管道。報導引述外電稱，若不針對中國企業，美國難以真正切斷伊朗剩餘收入；若制裁中國大型銀行，又可能引發北京報復，在美國總統川普與中國國家主席習近平預計9月會晤前衝擊中美貿易休戰。

報導表示，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）被問及美國是否準備切斷涉嫌協助伊朗貿易的中國大型銀行與美國金融體系交流時表示，「沒有任何人能逃脫美國制裁的範圍」，但拒絕點名任何國家，而是稱更傾向「靜默外交」。

中國外交部發言人林劍今天在例行記者會回應稱，中伊合作始終在國際法框架內進行，不應受到干擾破壞；中國正在密切關注相關動向，將採取必要措施，堅定維護自身權益。