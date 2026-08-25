鎖定德黑蘭5大命門 美對伊朗經濟D-Day重點一次看

美國財長貝森特今天宣布對伊朗大規模制裁與施壓方針，意在切斷伊朗與全球經濟體系殘存的聯繫。分析認為伊朗這回未必能挺過，但北京配合程度將攸關美方能否克竟全功。

● 美對伊朗改採經濟絞殺 盼打破不戰不和僵局

華盛頓郵報指出，這場美國與以色列在2月28日對伊朗發動的戰爭打打停停，在美伊6月所簽的停火備忘錄形同撕毀後，近幾週陷入「既不大戰、也談不出協議」僵局，攸關全球20%石油運輸航路的荷莫茲海峽幾個月以來也始終呈近乎封鎖狀態。

海峽不通推高油價與天然氣價格，也讓川普與所屬共和黨在11月初的期中選舉備感壓力。多份民調顯示大多數美國人不支持這場戰爭，川普支持率也跌至歷史低點。

華盛頓郵報指出，名為「經濟放逐行動」（Operation Economic Outcast）的最新方針是要堵住現有美國對伊朗金融圍堵網的漏洞。貝森特（ScottBessent）不諱言此舉就是為讓這場戰爭走向「終局」。

● 美鎖定數位資產、黃金、海空運、科技5大命門

綜合英國「金融時報」與華郵報導，貝森特表示美國將擴大對伊朗的二級制裁（secondary sanctions,也稱間接制裁），要求德黑蘭的貿易夥伴在華府採取制裁措施前停止與伊朗往來，但沒有提出相關日程。

美國針對伊朗經濟擴大實施二級制裁涉及5大領域，包括數位資產、科技、黃金、航空及航運。

數位資產即伊朗革命衛隊（IRGC）和政權內部人士使用的加密貨幣；科技為與武器有關的技術；黃金則攸關伊朗貨幣匯率穩定；航空及航運攸關伊朗運輸武器零組件和石油。

華爾街日報則指出，貝森特稱美國正制裁涉及協助伊朗取得核子及飛彈技術、石油交易及從事網路行動的全球超過60個實體、個人及船隻，強調新的「經濟放逐行動」已摸清伊朗用來走私石油及規避制裁的每一個環節。

● 川普親自致電各國 要伊朗政權「窒息」

貝森特表示，美國將給各國期限來終止與伊朗貿易，屆時任何協助德黑蘭洗錢或規避制裁的實體，都可能被切斷與美國金融體系的連結。他形容這是一項警告，表明華府可能對伊朗的貿易夥伴採取更激進的經濟行動。

貝森特表示，總統川普親自致電其他國家領袖，要求各國支持美國，讓伊朗政權經濟窒息。他沒透露川普聯絡哪些領袖，但強調美國政府希望給各國一個「改正不當行為的機會」而不是急著把全球金融體系炸壞。

他還說「先發出警告並確立各方應有的預期，是適當做法」「美國期待看到行動，我們的耐心是有限度的」。

● 高調宣布經濟D-Day 卻未點名中、俄等大戶配合

貝森特23日投書金融時報指稱，美國已大幅削弱伊朗的軍事能力並打擊對方核子計畫，並揚言將對伊朗及其商業夥伴發動一場「經濟諾曼地登陸（D-Day）」的有史以來最大規模金融攻勢。然而一些獨立專家看到貝森特今天的宣布後，覺得雷聲大雨點小。

貝森特並未宣布立即對中國、阿拉伯聯合大公國、土耳其與伊拉克等國採取全面制裁；這些國家在伊朗戰爭爆發前是德黑蘭最大的幾個貿易夥伴。

尤其貝森特未回答許多分析人士認為的關鍵問題：美國政府是否準備在中國國家主席習近平預定一個月後赴華府國是訪問之際，逼中國配合美方制裁伊朗。

被問及中國的銀行會否成為這波制裁伊朗的目標，貝森特只回答：「沒有人能置身於美國制裁所觸及範圍之外。」

曾在民主與共和兩黨執政期間都擔任過財政部官員、現任職於華府諮詢機構Rock Creek Global Advisors的史溫哈特（Matt Swinehart）說：「我認為最大問題在於美國是否願意做出跨越美中貿易休戰紅線。如果不願意，這套對付伊朗最終就不會成功。」

● 不排除期中選後川普再用兵

Axios新聞網引述美方官員透露，這波猶如擴大二級制裁的方針預計是11月期中選舉前美國對伊朗的主要手段；而等到選舉過後，新的軍事行動才可能重新被列入考慮選項。

貝森特承諾，美國財政部將加快執行現有及新推出的制裁措施，表示財政部、國務院及五角大廈的團隊正開始與全球各國的對口官員接觸，明確傳達美國要求各國一同採取行動。每個國家都會獲得一個期限以停止與伊朗商業活動。如果未能做到，美國將祭出二級制裁。

他說本週結束前就會有一家大型金融機構受制裁，原因是這個機構正與伊朗往來業務。

Axios指出，美國原本就已對和伊朗貿易的國家實施二級制裁，尤其針對伊朗石油業，只是過去始終執行不到位。要讓這次新的經濟施壓奏效，美國除必須動員西方盟友組成一個制裁聯盟，還必須認真應對中、俄、印度、巴基斯坦、卡達、土耳其等伊朗重要貿易夥伴。美國迄今都仍未對這些國家施壓。

● 貨幣崩跌、薪餉發不出 伊朗這回能挺過嗎

Axios指出，戰爭目前已讓伊朗經濟陷入更嚴重危機。伊朗貨幣里亞爾（rial）24日創下新低，跌至1美元兌200萬里亞爾。目前美國的海上封鎖已阻止伊朗出口大部分石油，切斷德黑蘭賴以維生的命脈。

通膨飆升現正推高伊朗的食品價格。川普及其他美國官員表示，伊朗政權正面臨付不出軍警、政府雇員薪資的窘境。

部分伊朗高層承認，經濟崩潰的威脅確實存在。伊朗總統裴澤斯基安（Masoud Pezeshkian）表示，政府不否認民生短缺問題，強調伊朗應在目前仍處相對有利地位時立即結束戰爭；國會議長兼與美談判代表卡利巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）也承認如無強健經濟，伊朗將無法維持自身安全。

有分析家認為，伊朗目前的問題在於民選政府主張應見好就收，把握撐過遭美、以猛轟而未垮，現在與美國達成協議結束戰爭，但神職體系與革命衛隊等強硬派想繼續與川普周旋到美國期中選舉，爭取美方更大讓步。然而伊朗內部與整個經濟問題頗多，延續僵局對伊朗恐夜長夢多。

國際危機組織（ICG）資深的伊朗問題分析師拉法提（Naysan Rafati）說：「伊朗政府也許言詞上會擺出有信心能抗擊。但痛苦已然存在，且各方面的痛苦都會加劇。」