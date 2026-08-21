聽新聞
0:00 / 0:00
美國促大陸對伊朗施壓 北京：反對非法單邊制裁
在美國對伊朗發動新一波經濟制裁之際，美國財政部長貝森特昨天在接受美國媒體採訪時，稱中國大陸從伊朗購買了創紀錄的原油，並敦促大陸與美國一道對伊朗進行經濟施壓，對此大陸外交部21日回應時重申，反對非法單邊制裁。
大陸外交部發言人林劍21日下午表示，昨天已就此作出回應。他重申，大陸反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，呼籲相關各方採取負責任舉措，通過政治外交途徑解決問題。
稍早，美國總統川普宣布將對伊朗開展「經濟諾曼第登陸」（Economic D-Day）行動，並對伊朗交易夥伴發出威脅。川普稱，若有任何國家若允許其金融機構、企業、機場或政府實體向伊朗提供任何形式的「救援」，該國本身也將面臨極其嚴重的經濟後果。
20日記者會上，有美媒提問說，雖然中國大陸未被直接提及，但考慮到大陸購買了許多伊朗石油，美方威脅的對象顯而易見。大陸外交部對此有何評論？當時林劍回應稱，制裁施壓無助於問題的解決。大陸呼籲相關各方採取負責任舉措，通過政治外交途徑解決問題。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。