美國促大陸對伊朗施壓 北京：反對非法單邊制裁

在美國對伊朗發動新一波經濟制裁之際，美國財政部長貝森特昨天在接受美國媒體採訪時，稱中國大陸從伊朗購買了創紀錄的原油，並敦促大陸與美國一道對伊朗進行經濟施壓，對此大陸外交部21日回應時重申，反對非法單邊制裁。

大陸外交部發言人林劍21日下午表示，昨天已就此作出回應。他重申，大陸反對沒有國際法依據、未經聯合國安理會授權的非法單邊制裁，呼籲相關各方採取負責任舉措，通過政治外交途徑解決問題。

稍早，美國總統川普宣布將對伊朗開展「經濟諾曼第登陸」（Economic D-Day）行動，並對伊朗交易夥伴發出威脅。川普稱，若有任何國家若允許其金融機構、企業、機場或政府實體向伊朗提供任何形式的「救援」，該國本身也將面臨極其嚴重的經濟後果。

20日記者會上，有美媒提問說，雖然中國大陸未被直接提及，但考慮到大陸購買了許多伊朗石油，美方威脅的對象顯而易見。大陸外交部對此有何評論？當時林劍回應稱，制裁施壓無助於問題的解決。大陸呼籲相關各方採取負責任舉措，通過政治外交途徑解決問題。