川普揚言對伊朗發動經濟戰 德黑蘭貿易夥伴恐受波及

近期美國與伊朗敵對行動時而升高、時而暫歇之際，美國總統川普揚言對伊朗發動「經濟戰」，並威脅所有與伊朗進行貿易的國家。

法新社列舉可能持續與伊朗貿易、並因此受到影響的主要國家與地區。

●中國

根據世界貿易組織（WTO）資料，2024年伊朗逾1/4的貿易是與中國進行，進口額為180億美元，出口額則為145億美元。

伊朗出口中國的商品主要是碳氫化合物，以及工業酒精、塑膠等化學製品；作為交換，伊朗則向中國購買工業機械、電子設備、汽車及金屬。

●阿拉伯聯合大公國

阿拉伯聯合大公國本週宣布暫停與伊朗所有貿易之前，原本是伊朗重要貿易夥伴。

WTO的數據顯示，2024年伊朗進口貨物有30.6%來自阿聯，總金額約210億美元。

根據伊朗海關當局，截至2026年1月前的10個月，伊朗出口阿聯商品總額達64億美元，自阿聯進口148.1億美元，超過同期的中國進口金額。

●土耳其

土耳其也是伊朗重要貿易夥伴。

根據伊朗海關當局，2025年最後10個月，伊朗自土耳其進口56億美元商品；對土耳其出口則達79.1億美元，主要為碳氫化合物產品。

●俄羅斯

伊朗海關當局表示，2025年最後10個月，俄羅斯自伊朗進口價值9.3億美元商品，出口至伊朗的商品則為13.6億美元。

2022年，俄羅斯以穀物、黃金及木材交換伊朗農產品；之後雙方合作持續擴大，英國「每日電訊報」（The Telegraph）報導，兩國正在建立新的裏海雙邊貿易通道。

烏克蘭7月在裏海攻擊運送軍用物資的伊朗商船，引發德黑蘭不滿。

●伊拉克

2025年最後10個月，伊朗對伊拉克出口額為79.1億美元，進口則是約4.5億美元。

●印度

根據印度商務部資料，雙邊貿易額從2018至2019年度的170億美元，降至2024至2025年度的17億美元。

自荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）遭封鎖後，印度積極尋求多元化能源來源。航運追蹤機構Kpler的數據顯示，4月中旬印度每天從伊朗進口約27.6萬桶石油。

●德國

德國聯邦統計局（Destatis）資料顯示，2025年1月至11月，德國出口伊朗商品總額達8.705億歐元；進口額則為2.17億歐元。

●斯里蘭卡

根據斯里蘭卡中央銀行資料，2024年出口伊朗商品價值6800萬美元，高於前1年的4300萬美元。

自美國制裁伊朗石油後，官方統計的自伊朗進口額一直為零。

●日本

根據日本貿易振興機構（JETRO），日本2024年出口伊朗商品金額成長38%，達8900萬美元；進口則減少6.4%，至2900萬美元。

出口項目包括藥品、汽車及電機設備，進口商品則有紡織品及食品。

●菲律賓

菲律賓統計當局資料顯示，2024年出口伊朗商品價值6600萬美元，高於前1年的3800萬美元；同期自伊朗進口金額則不到19萬美元。