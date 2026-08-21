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稱伊朗高層被打到沒人談 川普：不知道誰領導 達成協議反更難

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普19日在白宮羅斯福廳與科技業領袖會面時發表談話。美聯社
美國總統川普19日在白宮羅斯福廳與科技業領袖會面時發表談話。美聯社

美國總統川普20日接受專訪時表示，伊朗軍事能力遭到摧毀，加上大部分領導層折損，使得與德黑蘭達成協議更加困難，但他同時宣稱，美國對抗伊朗「進展非常順利」。

福斯新聞與美聯社報導，川普作客柯恩（Michael Cohen）主持的77 WABC廣播節目。柯恩曾是川普的私人律師，兩人後來反目成仇，柯恩還曾在法庭及國會作證指控川普，後來因涉及川普「封口費案」違反競選財務法而入獄服刑，如今難得同台。

川普表示，「我們與伊朗的情況進展非常順利」，並重申伊朗海空軍及大部分領導層都沒了，「部分問題在於，有太多領導人都沒了，要達成協議並不容易，沒有人知道現在是誰在領導」。

他表示，美國行動的核心目標仍是阻止伊朗取得核武，「伊朗絕對不能擁有核武。他們瘋了。如果你面對的是這樣一個國家，他們毫無疑問會使用核武」。

川普指出，伊朗追求核野心已超過半個世紀，前任美國總統或其他國家都沒有處理，「伊朗成了中東的惡霸，到處欺負所有人。他們絕對會消滅以色列，也絕對會消滅中東。我想他們也會向我們開火。但如果他們擁有核武，情況就會不同」。

川普聲稱，他在2025年下令攻擊伊朗核設施時，德黑蘭距離擁有一枚新的核武僅剩2周，因此下令出動B-2轟炸機阻止伊朗，「這就是為什麼我必須這麼做，因為你不能讓他們擁有那種武器」。

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