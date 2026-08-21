華府將對伊朗祭史上最嚴厲制裁 美財長促中國配合

美國財政部長貝森特今天表示，美國將對伊朗實施「史上最嚴厲制裁」，敦促北京與華府當局合作，並稱24日將召開記者會說明細節。

綜合路透社與法新社報導，貝森特（Scott Bessent）告訴CNBC：「這是一記雙管齊下的重拳，我們（對伊朗）實施封鎖，並將祭出史上最嚴厲制裁，這套做法將在伊朗奏效，我們會瓦解這個政權。」

他說：「現在是我們的盟友和世界其他國家做出決定的時候了。」

美國總統川普昨天警告，向伊朗提供「任何形式救命稻草」的國家，都將面臨經濟後果。美國目前正試圖解決這場美國與以色列今年2月共同發動的戰爭。

油價今天攀升至3週多以來高點。貝森特指出：「我認為石油市場誤解了這項經濟施壓的含義…我們掌握了不對等的資訊，不清楚油價為何因此上漲。如果我們採取最大程度的經濟施壓，代表很可能不會重啟大規模軍事行動。」

被問到美國是否會針對與伊朗進行貿易的中國採取行動時，貝森特表示許多對話最好私下進行。

他提到：「我們相信每個人都希望（荷莫茲）海峽重新開放，讓能源價格回落。請記住，中國有50%能源來自波斯灣地區，因此配合這項計畫對他們大有益處。」

針對貝森特這番言論，中國駐美大使館未立即回應置評請求。

根據航運追蹤機構Kpler去年統計，中國採購伊朗超過80%的海運原油。如果美國進一步與中國展開經濟戰，恐面臨報復，因為中國是向美國出口稀土等重要物資的主要供應國。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）在社群平台X發文指出：「所謂的『經濟諾曼第登陸日』（EconomicD-Day）只不過是為了轉移焦點，掩蓋美國前所未有的債務與暴增的利息成本等危機。」

伊朗外交部並稱美方制裁威脅是「經濟恐怖主義」。