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美林肯號航艦長期部署遭批後 華盛頓號航艦抵中東

中央社／ 華盛頓20日綜合外電報導

美國林肯號航艦的長期部署引發外界關切後，美軍今天宣布，另1支新的航艦打擊群已經抵達中東，即華盛頓號打擊群。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體平台X發文表示，華盛頓號（USS GeorgeWashington）航艦打擊群已於昨天抵達其戰區，現正依照表定部署在中東執行任務。

林肯號（USS Abraham Lincoln）因在海上部署已超過250天，且有200多天未靠港，傳出艦上環境惡化，使得美國總統川普（Donald Trump）對伊朗的戰爭遭受新一波批評。

中東 華盛頓 林肯 伊朗 美國

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