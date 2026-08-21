美林肯號航艦長期部署遭批後 華盛頓號航艦抵中東

在美國林肯號航艦的長期部署引發外界關切後，美軍今天宣布，另1支新的航艦打擊群已經抵達中東，即華盛頓號打擊群。

法新社報導，美軍中央司令部（CENTCOM）在社群媒體平台X發文表示，華盛頓號（USS GeorgeWashington）航艦打擊群已於昨天抵達其戰區，現正依照表定部署在中東執行任務。

林肯號（USS Abraham Lincoln）因在海上部署已超過250天，且有200多天未靠港，傳出艦上環境惡化，使得美國總統川普（Donald Trump）對伊朗的戰爭遭受新一波批評。