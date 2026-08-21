川普：對伊朗發動空前經濟戰 提供伊朗支援國家將面臨極嚴重後果

美國總統川普19日在自創社媒真實社群發文宣布，對伊朗發動「史上」針對任何國家最具毀滅性的經濟行動。他並模仿二戰盟軍對納粹德國的諾曼地登陸日形容為「經濟決戰日」，「這將是規模空前的經濟戰和孤立行動」。

川普在上述發文寫道，若其他國家允許金融機構、企業、機場或政府機構以任何形式向伊朗提供支援，都將面臨極嚴重的經濟後果，且「你們心裡有數（是哪些國家在提供支援）」。不過，他19日也在白宮提到，可能在「某時」恢復美伊談判，「但現在形勢（對美國）一片大好」，且伊朗必須徹底放棄擁核。

川普還寫道，石油走私、貨幣互換、現金轉移、外匯兌換店、船舶註冊和空殼公司，這一切現在都必須停止；「我們需所有盟邦與美國站在同一陣線，聯手孤立且粉碎伊朗的威脅。這些瘋子窮途末路，（川普政府祭出的）這些歷史性（制裁）措施將壓垮他們，癱瘓他們向全球輸出恐怖的能力。伊朗永遠不會擁核」。

另外，根據五角大廈19日更新的戰爭傷亡資料庫，自2月底美伊開戰以來，美軍官兵已18人陣亡、757人受傷。

伊朗外長阿拉奇20日則在社媒X發文回應，川普的這些威脅，「只會（為他）帶來進一步的失敗」。阿拉奇寫道，川普所謂的經濟決戰日，不過旨在「轉移」美國國內的危機，即根據美國財政部同日發布的資料數據，美國國債規模突破40兆美元大關，與隨之而來愈來愈沉重的借貸與利息成本；川普在失敗的政策上加碼及固執己見，只會帶來進一步的失敗。

華爾街日報報導，川普宣布的經濟施壓策略能否奏效，關鍵在於能否切斷伊朗最大的經濟命脈：阿拉伯聯合大公國第一大城杜拜。一旦切斷，甚至可能比美國對伊朗實施的海上封鎖更具成效。

另外，新聞網站Axios引述兩位美國官員報導，美軍已悄悄建立一條進出荷莫茲海峽的航運走廊，每天運送數百萬桶石油；此一行動已持續數周，每晚有15至20艘油輪經阿曼沿岸的荷莫茲海峽南部航道進出；「目前出口量持續增加，已近1,000萬桶，約2月底美伊開戰前運量的一半」。

杜拜長期是德黑蘭連結全球貿易與金融體系的重要門戶。阿聯十八日晚間說，已暫停和伊朗的金融及經濟交易。知情人士說，川普政府近幾周持續施壓阿聯，要求打擊在其境內運作的伊朗金融網絡，尤其鎖定與伊朗伊斯蘭革命衛隊有關的金流。但阿聯尚無意和伊朗決裂，而是採取逐步加大施壓力道的方式。

一旦阿聯全面落實相關制裁措施，將大幅削弱伊朗取得外幣和使用全球貿易網絡的能力。