五角大廈更新美伊戰爭傷亡 增至逾750名美軍受傷

根據美國戰爭部的戰爭傷亡資料庫，自伊朗戰爭開打以來，美軍受傷人數已突破750人。美國有線電視新聞網（CNN）曾報導，在整個美伊衝突期間，五角大廈在公開傷亡數字方面進度緩慢。

五角大廈今天更新資料庫，新增超過50名官兵受傷。與此同時，美伊為結束衝突展開的談判仍陷僵局。

若將國防傷亡分析系統（The Defense CasualtyAnalysis System）的「海外行動」（OverseasOperations）與「史詩怒火行動」（Operation EpicFury）統計數據合併計算，自美國2月28日對伊朗發動戰爭以來，已有18名官兵陣亡、757人受傷。

五角大廈上月在國防死傷分析系統中增設「海外作戰」類別，記錄「自7月7日以來」陣亡與受傷的軍人人數。五角大廈尚未提供更多細節，也未明確說明這些傷亡發生於哪一場衝突。然而，7月7日剛好是總統川普政府依戰爭權力法（War Powers Act）通知國會，告知美伊新一輪衝突已展開的日子。

在伊朗持續發動攻擊之際，國防死傷分析系統中的陣亡與受傷人數不增反減，導致五角大廈近幾週來遭受媒體與國會議員質疑，進而在今天更新數據。上個月，總數一度少了4人陣亡與數十人受傷的紀錄，隨後才恢復統計。

五角大廈當時在社群媒體發文表示，人數減少是因為「暫時性的數據中斷」。

CNN先前報導，在整個美伊衝突過程中，五角大廈對美軍傷亡人數的公布進度緩慢，官員將此歸因於安全需求。

川普今天稍早聲稱，目前與伊朗的局勢「非常好」，即便他已暫停美國與德黑蘭的談判，而在這場持續進行的戰事中，荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）仍是導致關係緊張的焦點。