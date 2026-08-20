川普祭連坐法掐伊朗經濟命脈！威力強於美軍封鎖 但成敗要看這國

美國總統川普19日宣布對伊朗發動「史上最具毀滅性的經濟戰」，並祭出連坐手段，揚言對任何協助伊朗的國家與企業採取行動。這套施壓策略成效甚至可能比美國海上封鎖更強，但能否奏效，關鍵在於切斷伊朗最大的經濟命脈杜拜。

華爾街日報報導，杜拜長年是德黑蘭連結全球貿易與金融體系的重要門戶。阿拉伯聯合大公國18日晚間已宣布暫停與伊朗的金融及經濟交易。

知情人士透露，川普政府近幾周持續施壓阿聯，要求打擊境內伊朗金融網絡，尤其鎖定與伊朗革命衛隊有關的資金流。阿聯出手也為嚇阻革命衛隊攻擊其船隻，但目前無意全面與德黑蘭決裂，而是採取逐步升高施壓的方式，先限制貨運，若攻擊持續，再擴大打擊伊朗相關企業與實體。

如果全面落實相關措施，將大幅削弱伊朗取得外幣及使用全球貿易網絡的能力。伊朗目前已因通膨飆升、制裁及戰爭衝擊承受沉重經濟壓力，川普政府希望進一步掐緊資金來源，迫使德黑蘭達成協議。

不過，要切斷伊朗透過杜拜取得資金並不容易。美國制裁資料顯示，伊朗石油收入、外匯交易及款項長期透過杜拜空殼公司、兌換所及銀行流動，且刻意掩蓋交易背景。前美國制裁官員麥茲利希（Max Meizlish）指出，杜拜是伊朗規避制裁及非法資金流動的重要樞紐，大量間接資金仍透過當地銀行支撐伊朗影子銀行及非法融資網絡。

阿聯此時出手也與雙方緊張升高有關。阿聯官員表示，本月已有7艘阿聯船隻遭伊朗攻擊；伊朗18日又朝阿聯發射2枚彈道飛彈，鎖定海上船舶，但最終墜海。

阿聯也有所顧慮，擔心美方加碼施壓不僅衝擊波灣國家的觀光與貿易，還可能招致伊朗報復，因此希望保留與德黑蘭的溝通管道，留下外交斡旋空間。

伊朗與阿聯隔著波斯灣相望，商業往來密切。世界貿易組織資料顯示，美伊戰爭前，阿聯已超越中國成為伊朗最大進口來源，2024年供應超過30%的進口商品，總值約210億美元。

杜拜更是伊朗規避西方制裁的關鍵樞紐。美國財政部指出，伊朗透過設於阿聯的空殼公司收取石油款項、結算交易並掩蓋資金來源；2024年約90億美元疑似涉及伊朗祕密金融活動，其中62%流向阿聯企業，多數位於杜拜。伊朗規避石油制裁的「影子船隊」也與阿聯密切相關，許多運送遭制裁原油的老舊油輪由當地公司持有或管理。

然而，要全面封堵這套地下金融與貿易網絡仍相當困難。專家指出，阿聯雖能切斷銀行及主要港口往來，卻難以監控所有自由貿易區與小型船舶；管制過嚴，也可能反過來傷害杜拜作為全球商貿樞紐的地位。