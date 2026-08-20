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川普對伊朗發動經濟D-Day！宣布史上最強經濟戰 敢伸援手就一起付代價
美國總統川普19日在真實社群發文，宣布對伊朗發動「有史以來針對任何國家採取的最具毀滅性經濟行動」，並強調「這將是一場規模前所未有的經濟戰爭與孤立」。
川普寫道，沒有人比他給伊朗更大的機會達成協議，「對他們而言，不幸的是，他們未能把握這個機會。因此，我今天宣布展開有史以來針對任何國家採取的最具毀滅性經濟行動！這將是一場規模前所未有的經濟戰爭與孤立。」
川普強調，伊朗海空軍已被摧毀，軍工廠已成瓦礫，貨幣一文不值，國家命懸一線。他同時宣布：「任何允許金融機構、企業、機場或政府實體向伊朗提供任何形式生命線的國家，都將面臨巨大的經濟後果。石油走私、互換額度、現金轉移、兌換所、船舶登記、空殼公司，這一切現在都必須停止。你們知道自己是誰。」
川普說：「這將是一場經濟版諾曼第登陸日（ECONOMIC D-DAY），我們需要所有盟友與美國站在一起，孤立並擊敗伊朗威脅。這些瘋子已被逼到絕境，這些歷史性措施將重創他們，以及他們在全球投射恐怖的能力。伊朗永遠不會擁有核武。」
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