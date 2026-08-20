傳美軍秘闢荷莫茲安全走廊 每日運送千萬桶原油

兩名美國官員向新聞網站Axios透露，美軍已在荷莫茲海峽悄悄建立一條進出航運走廊，每天運送數千萬桶原油；在整體戰局仍處於僵局之際，這項行動取得顯著成果。

這項行動已持續進行數週，期間有15至20艘油輪經由沿著阿曼海岸的南部通道進出荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）。

官員指出，每天約有1000萬桶原油運出荷莫茲海峽，並注入全球能源市場。

這項由美國主導的行動正在緩解戰爭最棘手的問題之一，也就是導致原油價格飆漲的石油供應中斷問題。官員表示，儘管運出海峽的石油量仍低於戰前水準，但已對全球供應產生顯著影響。

這項行動不僅限於護送載有石油的出境油輪。美軍還協助空載油輪從阿拉伯海穿過海峽進入波斯灣，自阿拉伯聯合大公國、巴林和科威特裝載石油後離開。

這項行動的完整細節先前從未曾被報導過。

一名直接了解情況的美國官員表示：「我們控制荷莫茲海峽南部航道已經兩個月了。伊斯蘭革命衛隊（IRGC）可能會造成騷擾，但他們控制不了海峽。控制權在我們手裡。」

美國總統川普今天向Axios表示：「有大量石油正從荷莫茲海峽運出。」

川普表示，美國目前並未與伊朗進行談判。他說：「他們在浪費時間。與他們談判根本是浪費時間。」

川普指出：「伊朗人仍有些許抵抗能力，但整體而言他們已經大不如前。」