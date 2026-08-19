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日相高市早苗通話土耳其總統 重申荷莫茲海峽航行自由

中央社／ 東京19日綜合外電報導
日本首相高市早苗。美聯社
日本首相高市早苗。美聯社

日本首相高市早苗今天與土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）進行約20分鐘的電話會談。雙方重申，確保荷莫茲海峽的自由航行至關重要，未來也將持續緊密合作。

日本「讀賣新聞」、「日本經濟新聞」、日本電視台（Nippon TV）等日媒報導，雙方就中東局勢交換意見。高市早苗提及土耳其在美國伊朗之間扮演的斡旋角色，並「高度評價土耳其所作出的努力」。

高市早苗在通話中強調「在不產生任何額外費用的情況下，確保荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）自由且安全的航行至關重要」。對此，厄多安表示雙方「在荷莫茲海峽問題上的立場完全一致」。

此外，高市早苗表示，先前熊本縣發生地震時，也有收到厄多安的慰問，並對此表達感謝。

另一方面，厄多安表示「希望在經濟與安全保障等廣泛領域中，進一步推進兩國的合作關係」；高市早苗則強調：「不僅是雙邊關係，在地區及國際局勢上，也將與土耳其保持緊密合作。」

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