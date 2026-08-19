布蘭特原油90美元關卡徘迴 地緣風險支撐能源與大宗商品配置

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，布蘭特原油價格度升至每桶90美元附近，讓市場對於荷莫茲海峽恢復正常通航的預期再度受到考驗。巴基斯坦國防部長表示，美國與伊朗或已接近就該水道問題達成某種協議，但與此同時，美國和也門胡塞武裝分別報告稱，阿曼灣及紅海入口附近發生針對船隻的襲擊事件。

近期，美國與伊朗的表態也趨於強硬。美國總統特朗普表示，伊朗應就與其相關的襲擊事件以及國內抗議活動中的人員傷亡作出賠償。伊朗最高安全官員則表示，除非美國解除被凍結的伊朗資產並推動地區衝突降溫，否則荷莫茲海峽將繼續關閉。

CIO認為，儘管基準情景仍是荷莫茲海峽航運將隨著時間推移逐步恢復，但當前地緣政治不確定性依然較高，這繼續強化能源及廣泛大宗商品的配置價值。能源類資產有助緩衝航運受阻或供應中斷風險；而黃金則仍是具有吸引力的戰略性分散投資工具。與此同時，人工智能基礎設施建設及電氣化趨勢可望持續支撐工業金屬需求；農產品則受厄爾尼諾相關天氣風險影響，仍存在潛在上漲空間。