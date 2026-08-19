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船隻頻遇襲…阿聯宣布暫停與伊朗貿易和金融往來
阿拉伯聯合大公國近來通報伊朗向阿聯船隻發動飛彈攻擊之後，阿布達比當局宣布，暫停與德黑蘭的所有貿易及金融往來。
法新社報導，中東地區戰事爆發初期，阿拉伯聯合大公國曾被伊朗猛烈空襲，但今年5月以來，阿聯未再遭受飛彈攻擊，經歷了一段相對平靜的時期。
然而，阿拉伯聯合大公國指控伊朗在最近幾周多次襲擊海上的阿聯油輪。
阿拉伯聯合大公國外交部新聞官員哈米里（Afra AlHameli）表示：「鑒於區域情勢升級…所有與伊朗的貿易、商業往來和金融交易暫停，直至另行通知。」
中東戰事今年2月28日爆發時，阿拉伯聯合大公國首當其衝，遭受伊朗大批無人機和飛彈襲擊，累計遇襲數量高於其他波斯灣地區國家。
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