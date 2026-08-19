逾8成船舶走阿曼路線 CNN：伊朗失去荷莫茲海峽絕對掌控權

荷莫茲海峽控制權之爭已經成為伊朗戰事焦點。最新航運數據顯示，過去兩周逾8成船舶選擇經由阿曼一側的航道通過該關鍵要道，伊朗正失去對此一戰略咽喉的大部分控制權。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，伊朗和美國過去幾個月以來各自宣稱在荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）控制權上取得優勢，然而相互矛盾說法造成極大混淆和疑慮。

報導指出，目前證據很明確，即持續派遣海軍在荷莫茲海峽巡邏的美國占上風。

根據運用船舶應答器和衛星數據追蹤船隻動態的航運追蹤機構Kpler統計，過去兩周通過荷莫茲海峽的船隻超過8成選擇經由獲聯合國授權、伊朗強烈反對的阿曼路線。

宣稱掌控該海峽的德黑蘭已經對數十艘試圖經由阿曼北岸通行的船舶發動攻擊。儘管存在風險，多數船舶仍選擇無視伊朗要求，在獲得美國海軍保護的承諾之下通過該海峽。

Kpler原油分析主管法拉克沙希（HomayounFalakshahi）表示：「目前看來，伊朗對這條海峽的控制權越來越有至少已經部分喪失的跡象。」

這與一個月前形成鮮明對比。當時Kpler幾乎沒有觀察到經阿曼路線的航運交通。德黑蘭偏好的航道流量大減，使得伊朗難以像春季時那樣，對通過該海峽的船舶徵收過路費。

美伊之間的諒解備忘錄本周到期，伊朗理論上可以重新開始收費。然而根據Kpler，目前尚未看到伊朗成功徵收通行費的跡象。

能源產業金融服務公司Pickering Energy Partners創辦人和投資長皮克林（Dan Pickering）表示：「伊朗要求收費這件事，大多數中東國家都不願意，也沒有這麼做。因此阿曼這條路線絕對是最合理選擇。」

為避開伊朗攻擊，油輪通常會關閉應答器，有時甚至關閉好幾周。這類所謂「暗船」讓Kpler等數據追蹤公司也難以全面掌握，雖然有些仍可以透過衛星偵測到，卻難以透過傳統方式進行追蹤。

不過美國憑藉強大海上軍事力量，能夠密切掌握所有經過海峽的船舶，並且回報比以往多數傳統估計還要高出許多的石油運送數據。

美國能源部長萊特（Chris Wright）上周表示，過去一周穿越海峽以及改道繞過該水道的原油運輸總量約為每天1500萬桶，已經接近戰爭爆發前平均2000萬桶的水準。