不敵伊朗威脅？五角大廈評估中東軍力調整 波斯灣恐迎數十年巨變

華盛頓郵報18日獨家報導，美伊戰爭可能改變美國在中東軍事存在的跡象浮出檯面。根據官員及其他知情人士等8人說法，五角大廈正在評估美軍在中東的部署。2名知情人士表示，其中一項評估重點，在於是否從波斯灣撤回部隊。

美國在波斯灣的大型海外軍事基地數月來持續遭伊朗攻擊受創，讓五角大廈獲得數十年來難得的機會，重新考慮在中東的軍事存在。國防部已暗示，可能不會按照戰前的樣貌重建基地。

這項評估正由五角大廈政策辦公室主導，但一名資深國防官員表示，參謀首長聯席會議與美國中央司令部（CENTCOM）也在研究這項議題。該官員指出，國防部長赫塞斯尚未下令正式審查美國在該地區的軍力態勢，並將這項分析描述為「審慎規劃」，最終可能為政府決定是否重建戰爭期間受損的基地提供參考。

該官員說：「其中一些事情將必須做出決定。」

波斯灣盟國數十年來一直依賴美軍防衛，美國在中東規模最大、長期駐紮的基地也位於波斯灣，美國第五艦隊總部設在巴林，科威特等其他國家則部署有陸軍和空軍資產。任何區域性兵力縮減，都可能使盟國無法抵禦伊朗攻擊。投資本國防衛能力，或與其他強權合作彌補缺口，則可能需要數月至數年時間。

知情人士表示，這項議題可能加劇政府內部不同陣營之間的辯論，一派支持軍事干預，另一派則主張縮減部分安全承諾，重新把重點放在保衛美國本土，或嚇阻中國等更強大的對手。一名美國官員表示，CENTCOM司令庫柏（Brad Cooper）上將也參與討論，並支持考慮將美軍從波斯灣向西調動。CENTCOM發言人拒絕評論。

CENTCOM在2月美伊戰爭爆發前，判斷這些基地太容易受到伊朗飛彈與無人機攻擊，無法維持正常人員配置，因此撤離許多基地的人員。一名知情人士表示，部分撤出波斯灣主要設施的部署調整，可能延續至戰後。該人士拒絕具體說明相關變化，以免美國軍人面臨風險，僅表示：「伊朗認為我們在那些傳統地點，而我們不在那裡。」

多名知情人士警告，任何對美國軍力態勢的永久性改變仍相當遙遠，而且需要政府高階官員批准。曾在川普第一任政府期間擔任國家安全會議阿拉伯半島事務主任的米諾（Allison Minor）表示，波斯灣國家可以在美軍駐軍規模較小的情況下，維持與美國安全夥伴關係的部分要素，例如軍售與情報共享。她強調：「但所有這些問題都需要全面討論，而不能只討論單純的部隊人數。」