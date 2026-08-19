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伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

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伊朗對荷莫茲控制力大減！川普曬圖爽稱「新美國領土」

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國總統川普17日在白宮橢圓辦公室。美聯社
美國總統川普17日在白宮橢圓辦公室。美聯社

CNN報導，航運追蹤機構Kpler資料顯示，過去2周通行荷莫茲海峽的船舶中，超過80%選擇走阿曼一側航線，顯示美國海軍在海峽巡弋逐漸取得優勢，伊朗失去對海峽大部分的掌控能力。與此同時，美國總統川普18日在自家社群貼出一張照片，圈出荷莫茲海峽並稱為「新美國領土」，除此之外沒有其他配圖文字。

伊朗雖宣稱掌控荷莫茲海峽，並攻擊數十艘沿阿曼北岸航行的船隻，但近期多數船隻近期仍無視伊朗要求，在美軍保護下走阿曼航線。相較一個月前幾乎沒有船隻走阿曼航線，如今伊朗航線的船流大減，難以像春季一樣收取通行費。

Kpler原油分析主管法拉克沙希（Homayoun Falakshahi）表示：「愈來愈明顯的是，伊朗至少已失去對海峽一定程度的控制。」

Lipow Oil Associates總裁利波（Andy Lipow）指出，科威特、沙烏地阿拉伯與阿拉伯聯合大公國已租用超大型原油運輸船（VLCC），經荷莫茲海峽駛出波斯灣，再於阿曼灣的危險海域外將原油轉運至客戶油輪。

為躲避伊朗攻擊，這些油輪往往關閉應答器數周，形成難以追蹤的「暗船」航行，甚至可能避開Kpler等部分追蹤系統；雖仍可透過衛星掌握部分船隻動向，但傳統方式更難偵測。

美軍目前在荷莫茲海峽部署大量兵力，掌握船舶動向也比一般追蹤系統更完整。美國能源部長萊特（Chris Wright）上周表示，經海峽運輸及繞行的石油合計每天約1500萬桶。這個數字高於多數傳統估算，已接近戰前每天約2000萬桶的水準。

不過，這並不代表美國如川普所稱已「完全掌控」荷莫茲海峽。伊朗仍持續攻擊船隻，石油運量也尚未恢復至戰前水準，顯示美伊雙方都未完全控制這條水道。

能源產業金融服務公司Pickering Energy Partners創辦人皮克林（Dan Pickering）指出，伊朗真正目標可能並非全面掌控，而是透過攻擊形成嚇阻，且目前仍具一定嚇阻能力；但若實際石油運量確如美方所稱，伊朗對海峽的控制力與嚇阻力，已較一、兩個月前明顯削弱。

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