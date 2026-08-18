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川普：未與伊朗進行或排定任何談判 荷莫茲海峽現正開放
美國總統川普今天表示，美方目前並無與伊朗進行對話，也未安排任何會談，而荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）則是處於開放狀態。
路透社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「目前並無與伊朗伊斯蘭共和國的對話正在進行，也未排定任何對談。（對伊朗的）海軍封鎖維持全面生效。荷莫茲海峽開放且運作中，所有水雷都已移除或引爆。」
不過據伊朗官媒今天報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）對伊朗國會表示，荷莫茲海峽仍維持關閉，直到美國履行6月所簽署與伊朗的暫時協議同意的條件。
卡利巴夫指出，這些條件包括解除對伊朗港口的封鎖及對伊朗的石油制裁、釋放伊朗遭到凍結的資產，以及在所有戰線停止威脅和軍事行動。
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