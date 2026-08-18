快訊

卓榮泰不副署法案 韓國瑜再轟：行政權可以大吃憲政自助餐嗎？

影／市民高架小貨車冒煙至全面燃燒！駕駛跳車求助 巨響、火光頻傳

聽新聞
0:00 / 0:00

川普：未與伊朗進行或排定任何談判 荷莫茲海峽現正開放

中央社／ 華盛頓18日綜合外電報導
美國總統川普。 美聯社
美國總統川普。 美聯社

美國總統川普今天表示，美方目前並無與伊朗進行對話，也未安排任何會談，而荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）則是處於開放狀態。

路透社報導，川普（Donald Trump）在他的社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）發文寫道：「目前並無與伊朗伊斯蘭共和國的對話正在進行，也未排定任何對談。（對伊朗的）海軍封鎖維持全面生效。荷莫茲海峽開放且運作中，所有水雷都已移除或引爆。」

不過據伊朗官媒今天報導，伊朗首席談判代表卡利巴夫（Mohammad Baqer Qalibaf）對伊朗國會表示，荷莫茲海峽仍維持關閉，直到美國履行6月所簽署與伊朗的暫時協議同意的條件。

卡利巴夫指出，這些條件包括解除對伊朗港口的封鎖及對伊朗的石油制裁、釋放伊朗遭到凍結的資產，以及在所有戰線停止威脅和軍事行動。

荷莫茲海峽 伊朗 川普 美國

延伸閱讀

談判期屆滿美國伊朗分歧仍未解 伊朗官員：60天期限已無意義

美國、伊朗打經濟耐力戰 川普表態不急於結束衝突

美伊停火破局！伊朗下最後期限將突破美國海上封鎖 川普剩3+1個選項

談判卡關 爆川普直接找幕後伊朗軍方 反被伊斥「幻覺」

相關新聞

川普：未與伊朗進行或排定任何談判 荷莫茲海峽現正開放

美國總統川普今天表示，美方目前並無與伊朗進行對話，也未安排任何會談，而荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）則是...

美伊和平談判陷僵局…荷莫茲海峽船隻遭不明拋射物擊中 傳船員傷亡

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天接獲通報指出，一艘船隻在駛離荷莫茲海峽時遭到不明拋射物擊中，造成機艙受損並傳出船...

以色列國安部長：每晚應殺30-40巴人 那裡有些人不配活著

中東地區緊張局勢再度升溫，以色列國家安全部長班格維爾（Itamar Ben-Gvir）近日公開主張應在加薩走廊每晚執行數十起「定點清除」，並重啟猶太屯墾區；與此同時，天主教教宗良14世（Pope Leo XIV）則對西岸巴勒斯坦平民遭受的暴力行為發出嚴正警告，呼籲國際社會儘速落實「兩國方案」。

以色列拒絕川普加薩和平計畫 8個穆斯林國譴責

以色列拒絕近日公布的全面落實美國總統川普加薩和平計畫的路線圖，八個穆斯林國家外交部長16日對此予以譴責。

WSJ：伊朗兩面手法 趁60天停火重整軍力 協調盟友備戰

華爾街日報(WSJ)16日報導，阿拉伯國家情報單位截獲伊朗與葉門、伊拉克等代理勢力的通訊等情報，顯示伊朗強硬派早在美伊簽署停火備忘錄後便開始採取兩面手法，一方面持續談判，另一方面利用60天停火重整軍力，加速生產飛彈與無人機，並協調區域盟友為擴大戰事做準備。伊朗領導層的主要目標，是讓美國及以色列為攻擊伊朗付出慘痛代價，避免類似攻勢日後重演。

1原因催生 伊朗懸賞3萬美元殺虜美軍 女人雙倍獎勵

伊朗軍方16日宣布，凡擊殺或俘虜美軍士兵者，將可獲得相當於3萬美元獎金，行動若由女性執行，獎金將加倍。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。