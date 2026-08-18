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以色列空襲敘利亞基地 美國特使批不必要升高情勢

中央社／ 大馬士革18日綜合外電報導

美國駐土耳其大使兼敘利亞和伊拉克事務特使巴瑞克表示，敘利亞西北部一座廢棄空軍基地今天遭到以色列攻擊，他針對「毫無必要升高情勢」予以嚴厲抨擊。

法新社報導，巴瑞克（Tom Barrack）在X平台發文指出：「以色列對阿布阿杜富爾（Abu al-Duhur）空軍基地進行空襲業經確認，不必要的升高情勢無助於推進地區穩定。」他強調，「我們鼓勵所有各方優先以理性對話取代進一步軍事衝突」。

路透社報導，敘利亞國營電視台「新聞頻道」（Al-Ekhbariya）引述軍方消息人士報導，以色列今天凌晨對阿布阿杜富爾空軍基地發動8次空襲，鎖定跑道和倉儲設施。

根據一位軍方消息人士及居住基地附近平民說法，此次空襲並未造成傷亡。以色列軍方拒絕評論；敘利亞國防部則尚未作出回應。

這座基地距土耳其邊境約70公里，自從2013年起即不再作為專用軍用機場使用，在效忠前總統巴夏爾．阿塞德（Bashar al-Assad）的部隊和反對派系之間長達14年內戰期間曾經多次易手。

據軍方消息人士透露，自從2024年底阿塞德垮台後，該基地便被作為敘利亞新軍隊的訓練中心。

這次空襲發生之際正值以色列和土耳其安全緊張情勢升高，兩國圍繞敘利亞議題的言辭交鋒也日益尖銳。

土耳其外交部長費丹（Hakan Fidan）6日表示，以色列屢次發動攻擊，持續威脅敘利亞安全。他呼籲外界施壓以色列尊重敘利亞領土完整。

以色列國防部長卡茲（Israel Katz）則對土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）發出明確警告，強調以色列不會允許任何強化敘利亞軍事能力、足以對以色列構成威脅的舉措。

美國 敘利亞 以色列

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