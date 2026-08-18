葉門叛軍稱襲擊紅海煉油廠 對沙烏地加大攻擊力度

葉門叛軍「青年運動」（Houthi）宣布對沙烏地阿拉伯實施海上封鎖後，加大對沙國的攻擊力度，青年運動的媒體報導，他們今天攻擊沙國南部紅海沿岸的一座煉油廠。

法新社報導，葉門內戰已持續十多年，青年運動獲伊朗撐腰，沙烏地阿拉伯則力挺葉門政府。

上個月，青年運動打破2022年與葉門政府達成的停火，對政府控制區與沙烏地境內發動攻擊，葉門成為最新一個被捲入當前中東戰爭的國家。

青年運動旗下的薩巴新聞社（Saba）今天引述軍方消息人士的說法報導，青年運動以多架無人機攻擊沙烏地阿美石油公司（Saudi Aramco）位於吉贊（Jizan）的煉油廠，以回應沙國侵擾葉門薩達省（Saada）和哈傑省（Hajjah）空域。

青年運動上個月宣布對沙烏地實施海上封鎖。自最新一輪戰鬥爆發以來，青年運動曾襲擊紅海（RedSea）的沙國油輪，並多次將沙國石油設施與機場當成攻擊目標。