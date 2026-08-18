美伊和平談判陷僵局…荷莫茲海峽船隻遭不明拋射物擊中 傳船員傷亡

英國海事貿易行動辦公室（UKMTO）今天接獲通報指出，一艘船隻在駛離荷莫茲海峽時遭到不明拋射物擊中，造成機艙受損並傳出船員傷亡，其餘船員正接受阿曼海岸防衛隊協助。

路透社報導，英國海事貿易行動辦公室表示，目前尚未接獲對環境造成影響的通報，相關單位正在調查這起事件。

這起事故發生之際，荷莫茲海峽（Strait ofHormuz）的航運仍受到嚴重干擾，通行船隻數量仍維持在個位數，遠低於開戰前每天超過130艘的水準。

另一方面，根據今天公布的初步航運數據，在美國伊朗和平談判陷入僵局之際，荷莫茲海峽昨天的通行船隻數量雖較週末略有增加，但仍處於個位數。

船舶追蹤公司Kpler數據顯示，昨天有6艘大宗商品船隻通過荷莫茲海峽，其中3艘駛出波斯灣、3艘駛入，相較之下10天平均為11艘。15日有3艘船隻通過，16日則有2艘穿越這處水道。

數據顯示，當時沒有超大型油輪（VLCC）或載運液化天然氣（LNG）的油輪通過。

部分船隻可能在關閉應答器的情況下通過海峽，這些船隻未列入統計。

根據數據，超大型氣體運輸船（VLGC）「夏維亞號」（Xavia）在未裝載貨物的狀態下，經由伊朗航線進入荷莫茲海峽。這類超大型氣體運輸船通常用於運送丙烷與丁烷等液化石油氣（LPG）。

數據還顯示，另有一艘中程燃油輪與一艘中級油輪駛入波斯灣；駛出波斯灣的則有一艘中型液化石油氣船、一艘巴拿馬型散裝船，及一艘巴拿馬型燃油輪。

Kpler數據顯示，在阿拉伯半島另一側的曼德海峽（Bab el-Mandeb）咽喉要道，17日有19艘大宗商品船隻通過，低於10天移動平均的26艘，也少於16日的33艘。

在這19艘船隻中，有5艘駛入紅海、14艘駛出。

數據顯示，在駛出紅海的14艘船隻中，有一艘是裝載200萬桶原油的超大型油輪「諾恩斯號」（Norns）。

在駛入的船隻中，有兩艘是液態貨品油輪「上將號」（Admiral）與「波多菲諾號」（Portofino），其中波多菲諾號裝載著柴油，準備運往埃及東部港口城市蘇伊士（Suez）以西的市場。