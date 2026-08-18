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從斡旋者到眼中釘 川普為何威脅轟炸阿曼

中央社／ 華盛頓17日綜合外電報導

白宮過去數週一再保證伊朗即將簽署核協議，並點名阿曼有助重啟荷莫茲海峽，使這個波灣小國出其不意地成為美伊斡旋關鍵。然而，協議遲遲無法拍板讓美國總統川普惱火，今天揚言若阿曼阻礙協議進展，將對其展開轟炸行動。

川普沒有具體說明阿曼到底做了什麼惹毛了他。「華爾街日報」報導，華府與阿曼的爭端背後，牽涉核協議談判受阻、荷莫茲海峽通航安排，以及川普對盟邦未積極協助的不滿。

美方官員表示，阿曼的動向相當模糊。一方面，美方指出，談判若有進展，對緩解全球能源市場壓力以及美國節節高升的油價都有所助益；另一方面，川普政府內部始終擔心，阿曼恐從旁協助伊朗，斡旋出一份對德黑蘭當局更有利的核協議。這樣的擔憂讓川普日益惱火。

不過，阿曼並非川普近期唯一有意見的國家。川普認為許多盟國都未積極協助結束美以對伊朗的衝突：昨天，川普剛以首爾當局拒絕協助打通荷莫茲海峽為由，下令縮減美韓聯合軍演；更早之前，川普也抱怨英國、西班牙等歐洲盟國抗伊不力，抨擊盟邦長期「占美國便宜」。

除了對外的不滿，川普政府內部對於該如何因應阿曼，也是意見分歧。

美方官員透露，若干高層幕僚私下指控阿曼偏袒伊朗，而非協助華府與德黑蘭爭取最佳協議。但另有意見認為，阿曼和伊朗長期保持的密切關係對調解有好處。這些官員主張，川普不過是將不利局面歸咎於阿曼，試圖尋找代罪羔羊。

此外，美國官員指出，外界也憂慮伊朗與阿曼達成的協議可能鞏固德黑蘭對荷莫茲的控制。川普更傾向於一個能全面開放這條全球近1/5石油與能源通路的協議。

阿曼駐美大使館並未回應置評請求。

就在此時，川普今年6月設定的60天期限今天屆滿。這項期限要求伊朗放棄核計畫並結束戰爭，但雙方皆未讓步，戰事仍陷僵局。美國近來主要依賴卡達和巴基斯坦協助斡旋，以求停戰，同時將最初的斡旋方阿曼逐漸邊緣化。

這種摩擦並非始於今天。近幾個月來，美國與阿曼關係明顯惡化。

曾在戰前協助美伊溝通的阿曼外長布沙迪（Badr al-Busaidi），多次公開批評美國發動戰爭的決定，甚至上美國政論性節目試圖阻止首波攻擊。

他今年3月於社群媒體發文表示：「不論你怎麼看伊朗，這場戰爭都不是由他們發動。」

川普政府過去也曾因情報評估認為，阿曼打算與伊朗合作，向通過荷莫茲海峽的船隻徵收過路費，以促使航道重啟，因而揚言制裁阿曼、甚至發動空襲。對此，阿曼多次否認。

美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）一再強調，伊朗若向通過荷莫茲海峽的船隻徵收費用，對美國政府來說就是紅線，也會為其他重要國際戰略水道豎立危險先例。

伊朗

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