美國、伊朗打經濟耐力戰 川普表態不急於結束衝突

美伊60天停火17日屆滿。美國總統川普表態不急於結束這場衝突，紐時指出，戰事轉為經濟耐力戰；伊朗資深官員告訴路透，該國已決定轉守為攻，設定要求美方履行合作備忘錄（MOU）的期限，若沒達成，所有伊朗實體都將準備面對緊張升級。與此同時，黎巴嫩的戰火再度爆發。

該名官員向路透表示，無論是透過施壓美國或仰賴中間調解人達成持久和平，如今對該國來說都不切實際。該國已訂下一個為期數周的截止期限。該國將會透過中間調解人，向美國和其他中東國家傳達伊朗所訂下的時間表。

伊朗外交部發言人巴蓋伊17日向記者表示，仍在進行密集會談，但由於局勢複雜，及「破壞性分子的阻撓行為」，達成協議非常耗時。

川普接受福斯新聞電話訪問時說，美國海軍對伊朗港口的封鎖正對該國施加壓力，且他對解決這場衝突沒有既定時間表。他還警告，如果「阿曼妨礙美國，將對其轟炸。他5月也曾發出類似威脅。阿曼目前正就如何管理荷莫茲海峽與伊朗進行談判，但美國並未參與討論。

川普也說，美國與伊斯蘭革命衛隊（IRGC）已建立祕密溝通管道，證實了Axios稍早的報導。Axios 16日引述知情人士指出，美伊5月中旬為結束戰爭展開談判之際，川普政府質疑伊朗負責談判的國會議長卡利巴夫和外長阿拉奇不夠格拍板協議，罕見繞過正式管道，找來同時受美伊信任的伊拉克庫德自治區領導人巴薩尼祕密傳話，搭上掌握實權的伊朗伊斯蘭革命衛隊總司令瓦希迪（Ahmad Vahidi），建立一條直通伊朗軍方的祕密管道。

另據紐時報導，美伊60天停火17日屆滿，白宮內部早已明白，無法在大限前敲定最終協議限制伊朗核計畫。如今川普政府走回第一任期對付伊朗的老路，重回不戰不和的無限期對峙。