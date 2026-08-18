聽新聞
0:00 / 0:00
協議難產 美對伊重回不戰不和對峙
紐約時報報導，美伊六十天停火十七日屆滿，白宮內部早已明白，無法在大限前敲定最終協議限制伊朗核計畫。如今川普政府走回第一任期對付伊朗的老路，祭出石油制裁與海上封鎖施壓德黑蘭，戰事轉為經濟耐力戰，美伊重回不戰不和的無限期對峙。
紐時指出，川普政府如今的做法，與他第一任期對伊朗經濟施壓策略如出一轍，試圖透過制裁與孤立迫使伊朗放棄核野心。不過，分析人士質疑，單靠嚴厲經濟壓力能否迫使伊朗改變立場。財政部長貝森特上周則預告，美方即將祭出「前所未見」的金融制裁。
目前伊朗拒絕重開荷莫茲海峽，要求美國先履行停火協議的承諾，包括解凍伊朗海外資產；川普政府則堅持伊朗必須先解封海峽。
「國際危機組織」伊朗專案主任瓦艾斯指出，雙方都還無意敲定協議，反而都認為只要再撐幾天或幾周，對方就會更加急於求和，屆時便能爭取更多利益，因此又陷入耐力賽。
美伊自六月停火以來，幾乎沒有跡象顯示雙方曾就伊朗核計畫進行深入磋商，更遑論擬出雙方都能接受的方案。曾處理伊朗事務的美國前官員指出，要在六十天內談成新的核協議本就不切實際。
如今美伊重新陷入一場無限期對峙，雙方不戰不和，轉向比拚誰更能承受經濟與政治壓力。
伊朗經濟本已疲弱，今年稍早經濟困境曾引發大規模抗議。不過，華府智庫「大西洋理事會」伊朗問題專家史旺森認為，目前的僵局未必迫使伊朗妥協，反而更可能把德黑蘭推向升高衝突。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。