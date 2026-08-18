協議難產 美對伊重回不戰不和對峙

紐約時報報導，美伊六十天停火十七日屆滿，白宮內部早已明白，無法在大限前敲定最終協議限制伊朗核計畫。如今川普政府走回第一任期對付伊朗的老路，祭出石油制裁與海上封鎖施壓德黑蘭，戰事轉為經濟耐力戰，美伊重回不戰不和的無限期對峙。

紐時指出，川普政府如今的做法，與他第一任期對伊朗經濟施壓策略如出一轍，試圖透過制裁與孤立迫使伊朗放棄核野心。不過，分析人士質疑，單靠嚴厲經濟壓力能否迫使伊朗改變立場。財政部長貝森特上周則預告，美方即將祭出「前所未見」的金融制裁。

目前伊朗拒絕重開荷莫茲海峽，要求美國先履行停火協議的承諾，包括解凍伊朗海外資產；川普政府則堅持伊朗必須先解封海峽。

「國際危機組織」伊朗專案主任瓦艾斯指出，雙方都還無意敲定協議，反而都認為只要再撐幾天或幾周，對方就會更加急於求和，屆時便能爭取更多利益，因此又陷入耐力賽。

美伊自六月停火以來，幾乎沒有跡象顯示雙方曾就伊朗核計畫進行深入磋商，更遑論擬出雙方都能接受的方案。曾處理伊朗事務的美國前官員指出，要在六十天內談成新的核協議本就不切實際。

如今美伊重新陷入一場無限期對峙，雙方不戰不和，轉向比拚誰更能承受經濟與政治壓力。

伊朗經濟本已疲弱，今年稍早經濟困境曾引發大規模抗議。不過，華府智庫「大西洋理事會」伊朗問題專家史旺森認為，目前的僵局未必迫使伊朗妥協，反而更可能把德黑蘭推向升高衝突。